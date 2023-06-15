فيديو.. الإطاحة بكويتي في المنطقة الشرقية ارتكب هذا الجُرم

تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن كويتي لاعتدائه على آخر من الجنسية ذاتها بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بحوزته.

حالته مستقرة:

وأوضح بيان “الأمن العام” على موقع “تويتر”، أن الحالة الصحية للمجني عليه مستقرة، وجرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

محاربة المخدرات:

وعلى الجانب الآخر، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته أسلحة وذخيرة حية.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.

وأوضحت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما خصصت رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

ضبط مروج وتضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية

وأمس، قبضت شرطة محافظة الرس بمنطقة القصيم على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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وضبط بحوزته أسلحة نارية، وهواتف متنقلة، ومبالغ مالية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

إحباط تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 260 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط 4 مقيمين لترويجهم 77 كيلو من القات

وفي عسير، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على4 مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهم 77 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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