شهر وستطالك العقوبة.. بادر بترخيص سلاحك قبل انتهاء المهلة المحددة
تواصل – فريق التحرير:
حددت الإدارة العامة للأمن العام، اليوم الخميس، موعد انتهاء مهلة السماح لترخيص الأسلحة والذخائر.
مهلة السماح لترخيص الأسلحة
وقال الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”: “رخص سلاحك قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ، وتجنب إيقاع العقوبات الواردة بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية”.
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وفي وقت سابق، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض ، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر.
وشملت الخدمات ما يلي:
1- خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد)
2- التنازل عن الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد)
3- نقل ملكية السلاح المتاحة عبر (أبشر أفراد)
4- التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية المتاحة عبر (أبشر حكومة)
5- إصدار رخصة قيادة المتاحة عبر (أبشر أفراد)
6- إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية المتاحة عبر (أبشر أعمال – تم)
7- تصاريح أعمال الطرق المتاحة عبر (أبشر أعمال – بوابة أمن).
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#رخص_سلاحك قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ، وتجنب إيقاع العقوبات الواردة بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية. pic.twitter.com/amUTfx1NP1
— الأمن العام (@security_gov) June 15, 2023