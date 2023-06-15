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شهر وستطالك العقوبة.. بادر بترخيص سلاحك قبل انتهاء المهلة المحددة
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شهر وستطالك العقوبة.. بادر بترخيص سلاحك قبل انتهاء المهلة المحددة

شهر وستطالك العقوبة.. بادر بترخيص سلاحك قبل انتهاء المهلة المحددة

شهر وستطالك العقوبة.. بادر بترخيص سلاحك قبل انتهاء المهلة المحددة
١٠:٠٥:٣٩ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للأمن العام، اليوم الخميس، موعد انتهاء مهلة السماح لترخيص الأسلحة والذخائر.

مهلة السماح لترخيص الأسلحة

وقال الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”: “رخص سلاحك قبل انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ، وتجنب إيقاع العقوبات الواردة بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية”.

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وفي وقت سابق، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض ، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر.

وشملت الخدمات ما يلي:

1- خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد)

2- التنازل عن الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد)

3- نقل ملكية السلاح المتاحة عبر (أبشر أفراد)

4- التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية المتاحة عبر (أبشر حكومة)

5- إصدار رخصة قيادة المتاحة عبر (أبشر أفراد)

6- إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية المتاحة عبر (أبشر أعمال – تم)

7- تصاريح أعمال الطرق المتاحة عبر (أبشر أعمال – بوابة أمن).

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمن العام ترخيص الأسلحة والذخائر مهلة ترخيص الأسلحة

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