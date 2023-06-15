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المرور توضح ميزات رخصة القيادة والسير الإلكترونية

المرور توضح ميزات رخصة القيادة والسير الإلكترونية

المرور توضح ميزات رخصة القيادة والسير الإلكترونية
١٠:٠٢:٤٤ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة “المرور”، أنه بإمكان المستفيدين استعراض رخصة القيادة ورخصة السير بنسختها الرقمية من تطبيق أبشر أفراد، وإبرازها للجهات الأمنية المسؤولة.

مميزات رخصة القيادة

وبينت “المرور” مميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية

1- تسهل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في حال عدم حمل الأصل

2- تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)

3- يمكن تنزيل نسخة على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت

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وكانت إدارة المرور نشرت تنبيها هاما لتجنب حدوث وتكرار الحوادث على الطرق.

وقالت الإدارة في “إنفوجراف”: لتجنب الاصطدام المفاجئ كن حذرا قبل الضغط على المكابح

في وقت سابق، أعلنت إدارة المرور البدء في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيا وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

المخالفات المرصودة

ومن بين المخالفات التي سيتم رصدها ما يلي:

1- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف

2- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف

3- تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل

4- القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.

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أخبار السعودية اليوم المرور السعودي تنبيهات المرور رخصة القيادة الإلكترونية

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