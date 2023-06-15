مصر.. العثور على 3 بريطانيين ماتوا حرقًا داخل مركب سياحي بمدينة مرسى علم

تواصل- وكالات:

عثرت السلطات المصرية اليوم الخميس على جثامين ثلاثة بريطانيين مفقودين متفحمة داخل زورق سياحي بمرسي علم جنوب البحر الأحمر.

جاء ذلك بعد خمسة أيام من نشوب حريق في الزورق، وذلك بعد قطره من منطقة الحادث إلى الشاطئ.

تحرك النيابة العامة:

وقررت النيابة العامة نقل الأشلاء داخل ثلاثة أكياس لمشرحة مستشفى الغردقة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة وإجراء تحليل الحمض النووي لمعرفة هويتها وبياناتها.

رجلان وامرأة:

والمفقودون الثلاثة هم سيدة ورجلان كانوا داخل غرفهم لحظة اشتعال الحريق في الزورق “هوريكان”، الذي كان يقل 15 راكبا إنجليزيا وطاقما من عشرة أفراد، بالإضافة إلى اثنين من المرشدين.

وأنقذت السلطات 12 سائحا وطاقم الزورق والمرشديْن. وأظهر الفحص المبدئي أن سبب الحادث هو ماس كهربي في غرفة المحركات، وانتقلت النيابة العامة للفحص والتحقيق.

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