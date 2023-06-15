الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. قرار #عاجل بشأن سفر جميع المواطنين للخارج وتحذير حساب المواطن لعدم وقف الدعم
فيديو.. الإطاحة بكويتي في المنطقة الشرقية ارتكب هذا الجُرم
شهر وستطالك العقوبة.. بادر بترخيص سلاحك قبل انتهاء المهلة المحددة
المرور توضح ميزات رخصة القيادة والسير الإلكترونية
توكلنا: 4 خطوات لاستعراض بيانات الصكوك الموثقة
توقعات بأمطار غزيرة وسقوط للبرد على 3 محافظات بمكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

توقعات بأمطار غزيرة وسقوط للبرد على 3 محافظات بمكة

توقعات بأمطار غزيرة وسقوط للبرد على 3 محافظات بمكة

توقعات بأمطار غزيرة وسقوط للبرد على 3 محافظات بمكة
٠٩:٥٦:٤٠ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيولٍ، مع شبه انعدامٍ في الرؤية.

حتى غدا

وتشمل تأثيرات حالة الطقس المتوقعة، محافظات العرضيات وأضم وميسان بمنطقة مكة المكرمة.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله تعالى- من الساعة الواحدة من مساء الغد وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

اقرأ أيضا:

أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات في جازان

أمطار غزيرة 

وفي السياق ذاته، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، من فرصة هطول أمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع اليوم تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان.

نشاط الرياح المغبرة من خفيفة لمتوسطة

وأضاف أنه يتوقع نشاط الرياح المغبرة من خفيفة لمتوسطة، مع هبات شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية والوسطى والشمالية والشرقية.

أتربة مثارة على المدينة وبعض محافظاتها

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أمطار غزيرة توقعات الأرصاد طقس السعودية مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
دون موافقة المؤجر.. 6 ضوابط للسماح للجهات الحكومية بتأجير العقار من الباطن

دون موافقة المؤجر.. 6 ضوابط للسماح للجهات الحكومية بتأجير العقار من الباطن

٠٨:٥٠ ص، الأثنين، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
إطلاق منصّة «نسك» باللغة التركية لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم

إطلاق منصّة «نسك» باللغة التركية لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم

٠٣:٥٧ م، الثلاثاء، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
الإطاحة بشابَيْن انتحلا صفة رجلي أمن لسرقة 40 ألف ريال بالدمام

الإطاحة بشابَيْن انتحلا صفة رجلي أمن لسرقة 40 ألف ريال بالدمام

٠٦:١٧ م، الأربعاء، ١٨ فبراير ٢٠١٥
بالأسماء.. تعيين 997 محضرة مختبر على المستويين الثاني والأول

بالأسماء.. تعيين 997 محضرة مختبر على المستويين الثاني والأول

٠٣:١٤ م، الخميس، ١٩ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *