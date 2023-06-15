توقعات بأمطار غزيرة وسقوط للبرد على 3 محافظات بمكة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيولٍ، مع شبه انعدامٍ في الرؤية.

حتى غدا

وتشمل تأثيرات حالة الطقس المتوقعة، محافظات العرضيات وأضم وميسان بمنطقة مكة المكرمة.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله تعالى- من الساعة الواحدة من مساء الغد وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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أمطار غزيرة

وفي السياق ذاته، حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، من فرصة هطول أمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع اليوم تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان.

نشاط الرياح المغبرة من خفيفة لمتوسطة

وأضاف أنه يتوقع نشاط الرياح المغبرة من خفيفة لمتوسطة، مع هبات شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية والوسطى والشمالية والشرقية.

أتربة مثارة على المدينة وبعض محافظاتها

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.