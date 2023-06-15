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روج لحملات حج وهمية.. القبض على مقيم بمكة المكرمة
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روج لحملات حج وهمية.. القبض على مقيم بمكة المكرمة

روج لحملات حج وهمية.. القبض على مقيم بمكة المكرمة

روج لحملات حج وهمية.. القبض على مقيم بمكة المكرمة
٠٩:٣٧:٠٩ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، من القبض على مقيم من الجنسية المصرية، بسبب ترويجه حملات حج وهمية.

أساور حاج غير صحيحة

وحسب بيان “الأمن العام”، قام المتهم المضبوط بترويج أساور حاج غير صحيحة، وجرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وفي وقت سابق، تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 8 مقيمين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الهندية.

ترويج لعمرة وهمية:

وأوضحت شرطة الرياض في بيان لها أنهم قاموا بالترويج لحملاتِ عمرة وهمية بغرض النصب والاحتيال.

ونوهت في بيانها الذي نشرته صفحة الامن العام على حسابها في تويتر أنهم اتخذوا أربعة مكاتب للنسخ والطباعة مقارَّ لهم.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

سرقة مركبات:

وقبل أسبوعين ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 5 مقيمين من الجنسية السورية لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء.

وأوضحت أنه ضبط بحوزتهم 8 مركبات مسروقة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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