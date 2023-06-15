توكلنا: 4 خطوات لاستعراض بيانات الصكوك الموثقة

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أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل، خطوات استعراض بيانات الصكوك الموثقة لدى وزارة العدل من خلال التطبيق.

طريقة الوصول للخدمة

– الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات واختيار لوحة البيانات

– الدخول إلى خدمة صكوكي حيث ستظهر الصكوك المسجلة لديه

– اختيار الصك المراد استعراضه لتظهر جميع التفاصيل المتعلقة به

– يمكن حفظ وثيقة الصك ومشاركتها من خلال أيقونة المشاركة أعلى الصفحة

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مزايا الخدمة

• سهولة الوصول واستعراض الصكوك

• إمكانية مشاركة الصكوك وحفظها بصيغة pdf

وفي وقت سابق، أوضح تطبيق “توكلنا”، إمكانية مشاركة وثيقة السيرة الذاتية، عبر خدمة سيرتي، والرمز المرئي لها عبر تطبيق توكلنا خدمات.

وفي تغريدة عبر حساب “توكلنا” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أشارت أن خاصية مشاركة وثيقة السيرة الذاتية تتيح للمستخدم إمكانية حفظ ومشاركة الوثيقة والرمز المرئي من خلال تطبيق توكلنا خدمات.

طريقة مشاركة الوثيقة:

1- من الصفحة الرئيسية للخدمة يتم اختيار عرض الوثيقة.

2- يتم استعراض بيانات وثيقة السيرة الذاتية الخاصة بك.

3- يمكن حفظ ومشاركة الوثيقة ورمز الوثيقة من خلال أيقونة المزيد أعلى الصفحة.

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