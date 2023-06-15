الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
روج لحملات حج وهمية.. القبض على مقيم بمكة المكرمة
هزت المملكة.. تنفيذ حكم الشرع في قاتل بندر القرهدي
نتائج الهجوم المضاد.. أوكرانيا تعلن استعادة 100كم من أراضيها
المياه الوطنية تتيح خدمة الحد الاستهلاكي.. تعرف عليها
طائر ضخم يقتحم قمرة طائرة ويحطم زجاجها.. ماذا حدث لقائدها؟ (صور مخيفة)
أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات في جازان

الرئيسية

 /

محليات

 /

المياه الوطنية تتيح خدمة الحد الاستهلاكي.. تعرف عليها

المياه الوطنية تتيح خدمة الحد الاستهلاكي.. تعرف عليها

المياه الوطنية تتيح خدمة الحد الاستهلاكي.. تعرف عليها
٠٩:١٢:٥٧ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية أن خدمة الحد الاستهلاكي تستهدف مساعدة العملاء وتزويدهم برسائل تنبيهية عند تجاوزهم الحد الاستهلاكي الشهري بـ ٨٠٪ و ١٠٠٪ و ١٥٠٪.

خدمة الحد الاستهلاكي

جاء ذلك في رد من الشركة، على سؤال عميل استفسر بشأن ورود رسالة مفادها بأن الاستهلاك تجاوز 50٪ عن الشهر السابق.

اقرأ أيضا:

بتكلفة 7 ملايين ريال.. المياه الوطنية تشيد خزانًا للمياه في المدينة

وأجابت المياه الوطنية بقولها عبر حساب “العناية بالعملاء”، بقولها : “إن خدمة الحد الاستهلاكي قدمتها شركة المياه الوطنية لمساعدة عملائها لتزويدهم برسائل تنبيهية عند تجاوزهم الحد الاستهلاكي الشهري ب ٨٠٪ و ١٠٠٪ و ١٥٠٪ لاحتمالية وجود تسرب للكشف عنه تجنبا لارتفاع الفاتورة”.

حل مشكلة العداد مغلق

وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية خطوات وآلية حل مشكلة العداد المغلق وتحديث البيانات لمنع انقطاع الخدمة من خلال التطبيق عبر حساب المستفيد.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد استفسر بشأن حل مشكلة العداد مغلق وتسبب ذلك في انقطاع المياه.

وأجابت الشركة بقولها : “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله، العداد مغلق بسبب عدم تحديث البيانات”.

اقرأ أيضا:

عميل: “لو أسقي كل بيوت الحارة ما تيجي الفاتورة هكذا”.. والمياه الوطنية تعلق

خطوات تحديث البيانات

وأضافت شركة المياه الوطنية أنه يمكن تحديث البيانات من خلال التطبيق باتباع الخطوات التالية بسهولة:

– تسجيل دخول

– اختيار خدمات

– الضغط على كل الخدمات

– اختيار خدمات الحساب

– الضغط على نقل ملكية

– تحميل المستندات المطلوبة

– الضغط على استمرار

اقرأ أيضا:

“المياه الوطنية” تدعو عملاءها لطلب خدمة الصرف الصحي في حي طويق بالرياض

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية استهلاك المياه المياه الوطنية خدمة الحد الاستهلاكي

مواد ذات صلة

المزيد
«الصقير» رئيساً لمجلس إدارة «الاتصالات» خلفا لـ«الجاسر»

«الصقير» رئيساً لمجلس إدارة «الاتصالات» خلفا لـ«الجاسر»

١٠:٣٤ ص، الأربعاء، ٠٤ أبريل ٢٠١٢
الرياض.. مهلة لمستخدمي شقق البناء المطور في غير الأغراض السكنية

الرياض.. مهلة لمستخدمي شقق البناء المطور في غير الأغراض السكنية

٠١:٥٩ ص، الجمعة، ١٢ يناير ٢٠١٨
“برنامج العمل عن بعد” يعلن توفر 25 وظيفة بعدة تخصصات

“برنامج العمل عن بعد” يعلن توفر 25 وظيفة بعدة تخصصات

٠٢:٥٥ ص، الأربعاء، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
غش وتستر.. مداهمة مصنع منظفات وهروب عمال مخالفين (فيديو)

غش وتستر.. مداهمة مصنع منظفات وهروب عمال مخالفين (فيديو)

١٢:٢٣ ص، السبت، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *