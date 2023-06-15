طائر ضخم يقتحم قمرة طائرة ويحطم زجاجها.. ماذا حدث لقائدها؟ (صور مخيفة)

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة الحدوث، وثقها مقطع فيديو، والذي أظهر قيام طائر ضخم باقتحام الزجاج الأمامي لقمرة القيادة في طائرة.

وبحسب ما تم تداوله عن الواقعة، فقد تمت أثناء تحليق الطائرة في الجو في مدينة فينسيس بـ الإكوادور.

طائر يقتحم قمرة طائرة:

وفي تفاصيل الواقعة، فقد تمكن قائد الطائرة أرييل فالينتي من الحفاظ على هدوئه بعد اصطدام الطائر الضخم الذي ورد أنه فارق الحياة بعد دقائق من الحادثة.

وكانت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، قد نشرت اليوم الخميس، الطائر المصاب بجروح خطيرة يتدلى فوق الطيار الذي أصبح ملطخا بالدماء في جميع أنحاء وجهه وزيه العسكري.

وبحسب الصحيفة، فقد واصل قائد الطائرة توجيهها، وهو يبدو غير منزعج بما حدث.

فيما لم تتمكن سلطات الطيران بعد من تحديد ارتفاع الطائرة وقت وقوع الحادث، ولا تحديد المسار الذي كانت تسلكه.

تمساح يهاجم طائرة:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو اللحظة التي تعرضت فيها طائرة بدون طيار لهجوم من قبل تمساح بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة “لي” في منشور على موقع “فيسبوك”، إن وحدته البحرية كانت تستخدم كاميرا بدون طيار في تمرين بمدينة فورت مايرز عندما لفتت الطائرة انتباه تمساح قريب.

ويأظهر مقطع الفيديو التمساح يسبح في اتجاه الطائرة قبل أن يعضها ويتحرك في الماء. مع ذلك لم تتعرض الطائرة لأضرار كبيرة، على ما أفادت وكالة “يو بي آي”.

اقرأ أيضا

بسبب عشقه للطيران.. «سبعيني» يبني قمرة قيادة في منزله بدولة عربية