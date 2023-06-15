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نتائج الهجوم المضاد.. أوكرانيا تعلن استعادة 100كم من أراضيها
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نتائج الهجوم المضاد.. أوكرانيا تعلن استعادة 100كم من أراضيها

نتائج الهجوم المضاد.. أوكرانيا تعلن استعادة 100كم من أراضيها

نتائج الهجوم المضاد.. أوكرانيا تعلن استعادة 100كم من أراضيها
٠٩:١٧:٣٦ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صرح مسؤول في الجيش الأوكراني، أن أوكرانيا استعادت السيطرة على أراض تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع في هجومها المضاد على القوات الروسية.

تحرير الأراضي

وقال المسؤول العسكري: “مستعدون لمواصلة القتال لتحرير أراضينا بأيدينا فقط”، حسب “رويترز”

وأكد أن في المراحل الأولى من الهجوم، الذي قالت أوكرانيا إنه بدأ الأسبوع الماضي، تم تحرير سبعة تجمعات سكنية في دونيتسك بشرق البلاد وفي زابوريجيا بالجنوب، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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استكمال التسليح

وفي السياق ذاته، أصدرت الحكومة البريطانية، بيانا مشتركا، قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة في بروكسل، أن تسليم العتاد بدأ بالفعل، وسيكتمل “في غضون بضعة أسابيع”.

وفي غضون ذلك، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سويسرا على السماح بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، قائلا إن ذلك سيكون ضروريا في إنهاء “الغزو الروسي”.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور موجه إلى مجلسي البرلمان السويسري: “أعلم بالنقاش الدائر في سويسرا بخصوص تصدير عتاد حربي لحماية أوكرانيا والدفاع عنها. وهذا سيكون ضروريا”.

الكلمات الدلالية:
استعادة أراضي أوكرانية الجيش الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية الهجوم الأوكراني المضاد

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