تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

الداخلية: السماح بسفر المواطنين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع .. المزيد هنا

تنبيه من “الزكاة والضريبة” للعاملين في مجال النقل.. 3 منافع مهمة

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إنفوجراف للتوضيح بأهمية الحصول على موافقة الوكلاء المسبقة على طلبات العبور في المنافذ البحرية والجوية.. المزيد هنا

النيابة العامة تقوم بجولات تفتيشية على أماكن احتجاز الموقوفين في قضايا المخدرات

قامت نيابات الرقابة على السجون ودور التوقيف في المناطق والمحافظات، بجولات تفتيشية على العنابر .. المزيد هنا

مستفيد يشكو عدم وصول الدعم الإضافي؟ حساب المواطن يعلق

أكد برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين والتي تمثل الاستحقاق.. المزيد هنا

لأول مرة.. “التبليغات القضائية” تصبح رقمية بالكامل في المحكمة الإدارية العليا

قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف إن جميع التبليغات القضائية.. المزيد هنا

إعفاء مشرفي النقل المدرسي من المناوبة وحصص الانتظار

كشفت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة القريات بمنطقة الجوف عن اعتماد الحوافز الممنوحة لمشرفي النقل المدرسي (معلم، إداري).. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن حتى يستمر صرف الدعم لهؤلاء

ألزم حساب المواطن المستفيدين ممن يملكون سجلاً تجاريًا الإفصاح عنه ضمن البيانات الخاصة بهم.. المزيد هنا

توضيح مهم من التأمينات بشأن تاريخ استحقاق المعاش للمستفيدين

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد استحقاق المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية.. المزيد هنا

الأهداف والخطوات.. إطلاق خدمة ترخيص المنصات العقارية برخصة “فال”

استحدثت الهيئة العامة للعقار خدمة ترخيص المنصات العقارية برخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري.. المزيد هنا

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين لجميع المواطنين

أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، تحذيرًا لجميع المواطنين بضرورة أخد الحيطة والحذر.. المزيد هنا