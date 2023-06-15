غير متزوج ويمتلك فاتورة كهرباء.. هل يمكنه التقديم في حساب المواطن؟

تواصل- فريق التحرير:

أجابت خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن على سؤال مواطن غير متزوج ويمتلك فاتورة كهرباء، وإمكانية استحقاقه للدعم.

التقديم في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا : ” أنا عندي طبلون كهرباء باسمي و غير متزوج هل تنطبق عليّ الشروط لو قدمت في حساب المواطن؟”.

وأجابت خدمة المستفيدين :” يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل(صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص).

خدمة المستفيدين:

وأوضحت أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

وتساءل المواطن أيضا في استفساراته :” طبلون الكهرباء يكون من ضمنها ؟”.

وبادلته خدمة المستفيدين الرد : ” فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة ، و في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة ، نسعد بخدمتك”.

إرفاق عقد الإيجار:

كما أجاب حساب المواطن على سؤال أحد المواطنين حول كيفية إرفاق عقد الإيجار في الحساب للتمكين من الاستفادة.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : ” السلام عليكم كيف أقدر أرفق عقد إيجار في حساب المواطن”.

وجاء رد خدمة المستفيدين عليه بالقول :” وعليكم السلام، في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه الى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد” ثم الضغط على أيقونة “حفظ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه، نسعد بخدمتك”.

اقرأ أيضا:

كيف يمكن إرفاق “عقد الإيجار” في حساب المواطن؟