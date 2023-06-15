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أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات في جازان

أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات في جازان

أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات في جازان
٠٨:٥٥:٥٠ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على أحياء بمنطقة جازان.

أمطار وبرد وشلالات بالعارضة

ووثق مقطع فيديو، بعدسة عبدالعزيز دربشي، ونشره حساب “فريق عواصف جازان”، هطول أمطار غزيرة وبرد على العارضة بمنطقة جازان، مساء اليوم.

كما وثق مقطع فيديو آخر ، بعدسة حسام جريبي، تدفق الشلالات شمال غرب العارضة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

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الكلمات الدلالية:
أمطار البرد الطقس العارضة شلالات

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