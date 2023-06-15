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الداخلية: السماح بسفر المواطنين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا
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الداخلية: السماح بسفر المواطنين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

الداخلية: السماح بسفر المواطنين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

الداخلية: السماح بسفر المواطنين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا
٠٧:٤٣:٣٥ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

متابعة الأوضاع الوبائية

وأكدت وزارة الداخلية أهمية استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية.

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الكلمات الدلالية:
سفر المواطنين فيروس كورونا كورونا وزارة الداخلية

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