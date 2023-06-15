متخصصون: إشارات المخ مسؤولة عن مشكلة السمنة وعدم التخلص منها

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وجد باحثون في جامعة “ييل” الأمريكية أن الأشخاص المصابين بالسمنة تتضاءل لديهم استجابة الدماغ لتناول المغذيات.

تسجيل كمية الطعام

وأوضح البحث أنهم يفتقدون القدرة على تسجيل وجود كمية الطعام في المعدة، ولا تتحسن هذه الحالة حتى بعد فقدان الوزن.

وذلك الأمر يفسر صعوبة الحفاظ على فقدان الوزن بالنسبة لبعض الأشخاص، ويؤكد الدور الرئيسي للدماغ البشري في السمنة.

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إحداث تغيير في نشاط الدماغ

ووجد الباحثون أن وجود الطعام في معدة الشخص العادي يعمل على إحداث تغيير في نشاط الدماغ، وبالتالي يتوقف عن الأكل عند مقدار محدد، لكن استجابة الدماغ إلى تلك الإشارات تقل بشكل ملحوظ لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

وبعد أن يأكل الشخص، ترسل القناة الهضمية سلسلة من الإشارات إلى الدماغ، لإبلاغه بوجود الطعام في المعدة، وهي ظاهرة طبيعية يجد العلماء أنها مسؤولة عن تنظيم كمية الأكل.

وتتسبب السمنة في وفاة نحو 4 ملايين شخص حول العالم، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ويرى الباحثون أن العمل على فهم العوامل البيولوجية المسؤولة عنها، أمر ضروري لتجنب مخاطرها، وكذلك التعرف على تأثيرها بشكل عالمي.