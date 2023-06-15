الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
متخصصون: إشارات المخ مسؤولة عن مشكلة السمنة وعدم التخلص منها
خطوات سريعة وأساسية.. كيف تتعامل مع “الكدمات” مجهولة المصدر بجسدك؟
الداخلية: السماح بسفر المواطنين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا
شاهد.. 3 دببة تصطف بمجرى نهر لاصطياد الأسماك
هل استقدام العمالة متاح من نيبال؟ مساند يوضح
ماذا يفعل من نام عند محاذاة الطائرة للميقات ولم يستيقظ إلا عند هبوطها؟

الرئيسية

 /

صحة

 /

متخصصون: إشارات المخ مسؤولة عن مشكلة السمنة وعدم التخلص منها

متخصصون: إشارات المخ مسؤولة عن مشكلة السمنة وعدم التخلص منها

متخصصون: إشارات المخ مسؤولة عن مشكلة السمنة وعدم التخلص منها
٠٧:٥٩:٣٦ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وجد باحثون في جامعة “ييل” الأمريكية أن الأشخاص المصابين بالسمنة تتضاءل لديهم استجابة الدماغ لتناول المغذيات.

تسجيل كمية الطعام

وأوضح البحث أنهم يفتقدون القدرة على تسجيل وجود كمية الطعام في المعدة، ولا تتحسن هذه الحالة حتى بعد فقدان الوزن.

وذلك الأمر يفسر صعوبة الحفاظ على فقدان الوزن بالنسبة لبعض الأشخاص، ويؤكد الدور الرئيسي للدماغ البشري في السمنة.

السمنة - الاكل - حلويات - سكريات - الوزن

اقرأ أيضا:

دراسة تحذر: السمنة شديدة الخطورة على صحة القلب

إحداث تغيير في نشاط الدماغ

ووجد الباحثون أن وجود الطعام في معدة الشخص العادي يعمل على إحداث تغيير في نشاط الدماغ، وبالتالي يتوقف عن الأكل عند مقدار محدد، لكن استجابة الدماغ إلى تلك الإشارات تقل بشكل ملحوظ لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

وبعد أن يأكل الشخص، ترسل القناة الهضمية سلسلة من الإشارات إلى الدماغ، لإبلاغه بوجود الطعام في المعدة، وهي ظاهرة طبيعية يجد العلماء أنها مسؤولة عن تنظيم كمية الأكل.

وتتسبب السمنة في وفاة نحو 4 ملايين شخص حول العالم، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ويرى الباحثون أن العمل على فهم العوامل البيولوجية المسؤولة عنها، أمر ضروري لتجنب مخاطرها، وكذلك التعرف على تأثيرها بشكل عالمي.

الكلمات الدلالية:
أمراض السمنة بحث أمريكية تسجيل الطعام في المعدة نصائح صحية

مواد ذات صلة

المزيد
استشاري: المملكة استطاعت القضاء على مرض “التراخوما” المُسبب لفقدان البصر

استشاري: المملكة استطاعت القضاء على مرض “التراخوما” المُسبب لفقدان البصر

٠٤:٥٩ م، الجمعة، ١٨ فبراير ٢٠٢٢
10 نصائح صحية مهمة للأسبوع الرابع من رمضان

10 نصائح صحية مهمة للأسبوع الرابع من رمضان

٠٤:٣٩ م، السبت، ٢٥ مايو ٢٠١٩
«المتحمي» لـ «تواصل»: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الصحية بالقنفذة استعداداً للحج

«المتحمي» لـ «تواصل»: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الصحية بالقنفذة استعداداً للحج

٠٦:٣٣ م، الثلاثاء، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧
دراسة حديثة تكشف تأثيرا غير متوقع لاستخدام الهاتف بعد الاستيقاظ مباشرة

دراسة حديثة تكشف تأثيرا غير متوقع لاستخدام الهاتف بعد الاستيقاظ مباشرة

٠٩:٠٠ م، الجمعة، ٠٣ مارس ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *