خطوات سريعة وأساسية.. كيف تتعامل مع “الكدمات” مجهولة المصدر بجسدك؟

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في كثير من الأحيان يتفاجأ البعض بظهور كدمات بالجسم دون معرفة مصدرها أو السبب في ظهورها.

موقع ” ويب طب” قدّم عدة طرق منزلية وطبيعية تساعدك على علاج الكدمات، أهمها:

علاج الكدمات:

1-محاولة توفير ضغط موضعي طبي على موضع الكدمة، لتخفيف التورم وتخفيف أي نزيف حاصل تحت الجلد في مكان الإصابة.

2- رفع المنطقة المصابة بالكدمة أعلى من مستوى القلب لتخفيف الألم والتورم وتصريف السوائل المحتبسة بعيدًا عن الكدمة.

3- عادًة ما يتلاشى أي ألم ناتج عن الكدمة خلال 3 أيام كحد أقصى، ولكن إذا كان الألم خلال هذه الفترة شديدًا تستطيع تناول مسكنات الألم.

4- العلاج بالبرودة أو الحرارة: حال الإصابة بالكدمة، يجب تطبيق كمادات باردة مباشرة على موضع الكدمة وذلك لتقليل تدفق الدم إلى المنطقة المصابة وبالتالي التخفيف من كمية الدم المتسرب من الأوعية الدموية إلى المنطقة المصابة واحتباسه تحت الجلد.

5- بعض الأعشاب والنباتات: يمكن الاستفادة بشكل كبير من المراهم التي تحتوي على خلاصة بعض الأعشاب والنباتات البرية لعلاج الكدمات.

6- جل الصبار: حيث وجد أن لجل الصبار دورًا هامًا في تخفيف الانتفاخ والتورم الحاصل عند الإصابة بالكدمات.

7- الأناناس: تحتوي ثمار الأناناس الطازجة على مزيج خاص من الأنزيمات التي تساعد على علاج الكدمات وتخفيف حدة التورم والانتفاخ الظاهرين عند المصاب.

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