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شاهد.. 3 دببة تصطف بمجرى نهر لاصطياد الأسماك
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شاهد.. 3 دببة تصطف بمجرى نهر لاصطياد الأسماك

شاهد.. 3 دببة تصطف بمجرى نهر لاصطياد الأسماك

شاهد.. 3 دببة تصطف بمجرى نهر لاصطياد الأسماك
٠٧:٤١:٤٣ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر ثلاثة من الدببة اصطفت بمجرى نهر لاصطياد الأسماك.

دببة تصطاد الأسماك بمهارة

ووثق المقطع، الذي نشره حساب “عالم الحيوان”، في “تويتر”، نجاح الدببة بعد وقوفها بصف واحد في مجرى النهر، في اصطياد الأسماك، بمهارة فائقة، حيث كانت الأسماك تقفز من النهر وتقوم الدببة بالتقاطها بفمها مباشرة.

وفي وقت سابق، فوجئ رواد الشواطئ والمصطافون خلال عطلة نهاية الأسبوع بدُبٍّ أسود يسبح في مياه الخليج بالمكسيك، قبل أن ينصرف وسط صراخ وآهات المصطافين.

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الدب يسبح في مياه الخليج

وشاهد العديد من المصطافين الدب الصغير الفضولي وهو يغطس في مياه خليج المكسيك قبالة مدينة ديستين بولاية فلوريدا.

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ذهول المصطافين

والتقط المشهد النادر للدب وهو يسبح، حشد من المصطافين على الشاطئ وسط ذهول كبير، ويبدو أن الدب استمر في الهروب إلى الكثبان الرملية القريبة.

بينما يمكن العثور على الدببة السوداء في أي مكان تقريبًا في الولاية، وقالت مؤسسة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC) إن الدببة تفضل مزيجًا من الأخشاب المسطحة والمستنقعات وتلال البلوط للعيش.

والغريب أن مرتادي الشاطئ تجمعوا ليشاهدوا الدب ويصوروه، بدلا من الهروب من المكان، قبل أن يفر هو نحو الكثبان الرملية بعيدا عن البشر.

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