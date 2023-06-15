بعد إعلان الشذوذ والمجاهرة بالمعاصي.. أسراب الصراصير تجتاح أمريكا

تواصل- فريق التحرير:

ظاهرة غريبة ضربت الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان دعم الشواذ في البلاد، حيث اجتاحت أسراب من الصراصير البلاد، ما تسبب في كارثة على المحاصيل الزراعية.

أسراب من الصراصير:

ووثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام أسرابا من الصراصير تغزو الولايات المتحدة.

وتسببت أسراب الصراصير في انتشار الرعب بين السكان ومطالبات بتدخل السلطات لإنقاذ المحاصيل الزراعية.

ويظهر الفيديو أسراب الصراصير وقد استولت على الأرض والجدران وجذوع الأشجار في مشهد مخيف، دون إمكانية السيطرة عليها.

اشتعال كنيسة داعمة للشواذ:

وأمس أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو يبين احتراق برج لكنيسة تاريخية، في ولاية أمريكية، بعد أن تبين أن الكنيسة تدعم الشواذ.

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والتهمت النيران أحد أبراج كنيسة قديمة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، مما أدى إلى انهياره، وتضرر المبنى التاريخي.

ووثقت مقاطع فيديو، حالة الحريق، الذي تسببت فيه ضربات برق، بسبب حالة الطقس المتقلبة، حسبما تناقلت وسائل إعلام.

مشردون ومتعاطون للمخدرات:

تتعدد الجرائم في المجتمع الأمريكي، ما بين تعاطي المخدرات والاتجار فيها، وكذلك جرائم السطو والقتل، فضلا عن انتشار السرقات الفردية، في ولايات متعددة من أنحاء أمريكا.

وكانت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد تداولت مقطع فيديو، يوضح اتشار مدمني المخدرات وبائعيها في الشوارع بشكل علني، وكذلك بعض المشردين والمرضى، والمتصارعين على حقن المخدرات وغيرها.

وكشف الفيديو، الوجه القبيح لأمريكا، في ترك المشردين والمرضي ومدمني المخدرات في الشوارع بلا مأوى أو رعاية، أو إنفاذ للقانون ومنع هذه الظواهر.

ونقلت حسابات عبر تويتر، عن مصور الفيديو، الذي يبدو أنه التقطه وهو راكب على دراجة، قال: “كل صباح يضطر أطفالي لرؤية هذه المناظر وهم في طريقهم للمدرسة، مدمنو مخدرات، إبر متناثرة، أشخاص بجروح مكشوفة، مشردون بأمراض عقلية، صراخ على الأرصفة، السير في هذه الشوارع مرعب جداً” .

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عمليات سطو:

كما تم تداول مقطع فيديو لمجموعة من المراهقين يقومون بسطو مسلح على بقالة وسرقة الأموال منه.

وقد أظهر الفيديو مجموعة من الأطفال والمراهقين دخلوا بقالة وطلبوا بعض المشتريات، وعندما أراد الموظف منهم إظهار بطاقة الهوية هددوه بالسلاح ثم سرقوا الأموال في آلة الكاشير وأخذوا معهم بضائع أخرى ثم لاذوا بالفرار.

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