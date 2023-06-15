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ماذا يفعل من نام عند محاذاة الطائرة للميقات ولم يستيقظ إلا عند هبوطها؟
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ماذا يفعل من نام عند محاذاة الطائرة للميقات ولم يستيقظ إلا عند هبوطها؟

ماذا يفعل من نام عند محاذاة الطائرة للميقات ولم يستيقظ إلا عند هبوطها؟

ماذا يفعل من نام عند محاذاة الطائرة للميقات ولم يستيقظ إلا عند هبوطها؟
٠٧:٠١:٥٤ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن مسألة حول أن البعض يلبسون ملابس الإحرام، ثم ينوون الإحلال بالنسك عند محاذاة الميقات، لكنه ينام بالطائرة ولا يستيقظ إلا في مطار جدة.

عليه ذنب

وقال الخثلان إنه: إن أحرم من جدة فسيكون قد تجاوز الميقات بدون إحرام فيكون عليه ذنب، لكن إن أراد أن يصحح أمره فيلزمه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، ولا يكون عليه شيء.

وكونه قد لبس ملابس الإحرام فهذا لا يعني شيئا، وإنما الواجب هو النية، والحضور عند الميقات.

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وفي وقت سابق، كشف الخثلان عن أفضل دعاء يدعو به الحاج والمعتمر.

وأوضح في مقطع فيديو نشرخ على حسابه في “تويتر”، أنه ليس هناك دعاء خاص بالحج والعمرة، ولكن لمن أراد الحج والعمرة أن يتخير من الأدعية المأثورة ويكثر من جوامع الدعاء.

أكثر دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم

وأضاف أن أكثر دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: “رَبنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار”، حيث يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار.

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أسئلة الإحرام والحج الشيخ سعد الخثلان فتاوى الحج فتاوى دينية فقه الحج

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