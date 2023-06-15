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مشترك يشكو تعطل الأجهزة بعد انقطاع التيار؟ شركة الكهرباء تعلق

مشترك يشكو تعطل الأجهزة بعد انقطاع التيار؟ شركة الكهرباء تعلق

مشترك يشكو تعطل الأجهزة بعد انقطاع التيار؟ شركة الكهرباء تعلق
٠٨:١٣:٥٢ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء، مع مشترك يشكو تعطل الأجهزة الكهربائية بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

التعويض عن تلفيات انقطاع الكهرباء

وقالت الشركة، في ردا على شكوى المشترك : “إنه في حال وجود تلفيات يمكنك التقدم بطلب التعويض عن التلفيات بالتواصل مع البريد التالي: ⁦Alkahrabacare@se.com.sa⁩ حفظك الله”.

احتراق مكواة - صورة تعبيرية
احتراق مكواة – صورة تعبيرية

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في سياق متصل، أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنه لا يحق فصل الخدمة عن المستهلك في حالات محددة حتى في حالة عدم السداد.

حالا يُحظر فيها فصل خدمة الكهرباء

وقالت هيئة تنظيم الكهرباء، عبر حسابها في “تويتر”: “إن الأوقات والحالات التي لا يحق فيها لمقدم الخدمة الكهربائية فصل الخدمة عن المستهلك لعدم السداد تشمل التالي.

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– شهر رمضان المبارك

– فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام

– وجود شخص في منشأة المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء

– خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة

– بعد الساعة 12 ظهرا

– وجود شكوى قائمة ذات علاقة بالفاتورة

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أخبار السعودية السعودية للكهرباء انقطاع الكهرباء تعطل الأجهزة شركة الكهرباء

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