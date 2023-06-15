مشترك يشكو تعطل الأجهزة بعد انقطاع التيار؟ شركة الكهرباء تعلق
تواصل – فريق التحرير:
تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء، مع مشترك يشكو تعطل الأجهزة الكهربائية بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
التعويض عن تلفيات انقطاع الكهرباء
وقالت الشركة، في ردا على شكوى المشترك : “إنه في حال وجود تلفيات يمكنك التقدم بطلب التعويض عن التلفيات بالتواصل مع البريد التالي: Alkahrabacare@se.com.sa حفظك الله”.
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في سياق متصل، أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنه لا يحق فصل الخدمة عن المستهلك في حالات محددة حتى في حالة عدم السداد.
حالا يُحظر فيها فصل خدمة الكهرباء
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– شهر رمضان المبارك
– فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام
– وجود شخص في منشأة المستهلك من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء
– خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة
– بعد الساعة 12 ظهرا
– وجود شكوى قائمة ذات علاقة بالفاتورة
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الأخت الكريمة ،، في حال وجود تلفيات يمكنك التقدم بطلب التعويض عن التلفيات بالتواصل مع البريد التالي: Alkahrabacare@se.com.sa حفظك الله.
— العناية بالمشتركين (@AlkahrabaCare) June 11, 2023