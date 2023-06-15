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بعد جامعتي الملك سعود والقصيم.. اعتماد نظام الفصلين الدراسيين بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
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بعد جامعتي الملك سعود والقصيم.. اعتماد نظام الفصلين الدراسيين بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

بعد جامعتي الملك سعود والقصيم.. اعتماد نظام الفصلين الدراسيين بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

بعد جامعتي الملك سعود والقصيم.. اعتماد نظام الفصلين الدراسيين بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
٠٦:٢٥:٢٧ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اعتمدت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، فصلين دراسيين للعام الدراسي 1445.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل:

وأوضحت الجامعة في بيان رسمي نشرته على حساباتها الرسمية “تويتر” مواعيد الفصول الدراسية للعام 1445.

وأوضحت الجامعة أن الفصل الدراسي الأول يبدأ في 04/02/1445هـ وينتهي في 22/06/1445هـ، والفصل الدراسي الثاني يبدأ في 02/07/1445هـ وينتهي في 04/12/1445هـ.

اعتماد نظام الفصلين الدراسيين:

وقبل أيام أعلنت جامعة الملك سعود، اعتماد تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت أنه ستبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في الجامعة يوم الأحد 4 / 2/ 1445 هـ.

فيما تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2/ 5/ 1445 هـ وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 12/ 5/ 1445 هـ.

بينما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي نهاية دوام الخميس 22/ 6/ 1445 هـ.

وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 2/ 7/ 1445 هـ، وبداية إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 18/ 9/ 1445 هـ.

وأما بداية إجازة نهاية العام الدراسي فستكون بنهاية يوم الإثنين 4 / 12/ 1445 هـ.

جامعة القصيم:

والثلاثاء الماضي قرر مجلس جامعة القصيم، إقرار النظام الدراسي للعام الجامعي القادم 1445هـ بنظام الفصلين الدراسيين.

وجاء قرار الجامعة حينها ، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الجامعة.

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الكلمات الدلالية:
جامعة الإمام عبدالرحمن جامعة القصيم فصلين دراسيين نظام التعليم

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