بعد جامعتي الملك سعود والقصيم.. اعتماد نظام الفصلين الدراسيين بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
تواصل- فريق التحرير:
اعتمدت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، فصلين دراسيين للعام الدراسي 1445.
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل:
وأوضحت الجامعة في بيان رسمي نشرته على حساباتها الرسمية “تويتر” مواعيد الفصول الدراسية للعام 1445.
وأوضحت الجامعة أن الفصل الدراسي الأول يبدأ في 04/02/1445هـ وينتهي في 22/06/1445هـ، والفصل الدراسي الثاني يبدأ في 02/07/1445هـ وينتهي في 04/12/1445هـ.
اعتماد نظام الفصلين الدراسيين:
وقبل أيام أعلنت جامعة الملك سعود، اعتماد تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي المقبل.
وأوضحت أنه ستبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في الجامعة يوم الأحد 4 / 2/ 1445 هـ.
فيما تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2/ 5/ 1445 هـ وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 12/ 5/ 1445 هـ.
بينما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي نهاية دوام الخميس 22/ 6/ 1445 هـ.
وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 2/ 7/ 1445 هـ، وبداية إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 18/ 9/ 1445 هـ.
وأما بداية إجازة نهاية العام الدراسي فستكون بنهاية يوم الإثنين 4 / 12/ 1445 هـ.
جامعة القصيم:
والثلاثاء الماضي قرر مجلس جامعة القصيم، إقرار النظام الدراسي للعام الجامعي القادم 1445هـ بنظام الفصلين الدراسيين.
وجاء قرار الجامعة حينها ، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الجامعة.
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