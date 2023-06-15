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اعتمدت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، فصلين دراسيين للعام الدراسي 1445.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل:

وأوضحت الجامعة في بيان رسمي نشرته على حساباتها الرسمية “تويتر” مواعيد الفصول الدراسية للعام 1445.

وأوضحت الجامعة أن الفصل الدراسي الأول يبدأ في 04/02/1445هـ وينتهي في 22/06/1445هـ، والفصل الدراسي الثاني يبدأ في 02/07/1445هـ وينتهي في 04/12/1445هـ.

اعتماد نظام الفصلين الدراسيين:

وقبل أيام أعلنت جامعة الملك سعود، اعتماد تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت أنه ستبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في الجامعة يوم الأحد 4 / 2/ 1445 هـ.

فيما تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2/ 5/ 1445 هـ وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 12/ 5/ 1445 هـ.

بينما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي نهاية دوام الخميس 22/ 6/ 1445 هـ.

وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 2/ 7/ 1445 هـ، وبداية إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 18/ 9/ 1445 هـ.

وأما بداية إجازة نهاية العام الدراسي فستكون بنهاية يوم الإثنين 4 / 12/ 1445 هـ.

جامعة القصيم:

والثلاثاء الماضي قرر مجلس جامعة القصيم، إقرار النظام الدراسي للعام الجامعي القادم 1445هـ بنظام الفصلين الدراسيين.

وجاء قرار الجامعة حينها ، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الجامعة.

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