أمطار غزيرة وبرد على جبل دكا والشفا وسيول جنوب الطائف
تواصل – فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على أحياء محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
أمطار وسيول بالطائف
وتفصيلا، وثق مقطع فيديو هطول أمطار وجريان للسيول جنوب محافظة الطائف، مساء اليوم الخميس.
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ووثق المقطع، بعدسة صلاح الجعيد، هطول الأمطار متوسطة إلى غزيرة، على أحياء جنوب الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة.
أمطار وبرد على جبل دكا
فيما وثق مقطع فيديو آخر، نشره فهد المنصوري، عبر حسابه في “تويتر”، هطول أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد على جبل دكا في المحمدية بمركز الشفا في الطائف.
تساقط البرد بمركز الشفا
بنما أظهر مقطع فيديو ثالث، تساقط حبات البرد بكثافة على مركز الشفا بالطائف، مساء اليوم الخميس، في مشاهد تسر الناظرين.
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توقعات حال الطقس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
رياح نشطة وأتربة وغبار
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.
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أمطار غزيرة مع زخات من #البرد على جبل دكا بالمحمدية #الشفا #الطايف pic.twitter.com/8rTOEG3Pjf
— فهد المنصوري (@ksaihotmail) June 15, 2023
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امطار غزيرة على السر جنوب شرق الطايف الان
من صلاح الجعيد
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لمزيد من التغطية
حياكم الله على سناب اخبار المطر .. الرابط👇https://t.co/VqrxCLZ2DN pic.twitter.com/NZF6brCHdW
— عبدالعزيز الثبيتي (@1984_asd) June 15, 2023
#فيديو 🎥
بردية #الشفا
تصوير فهد المنصوري pic.twitter.com/qDSISTNbxt
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 15, 2023