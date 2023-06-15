عودة تحطيم مصارف لبنان .. مجددا

تواصل- فريق التحرير:

عادت ظاهرة تحطيم واجهات واقتحام المصارف في لبنان لأجل الحصول على الودائع، حيث أقدم عدد من المودعين المحتجين، اليوم الخميس، على تحطيم واجهات مصرفين في جبل لبنان.

تحطيم مصارف في لبنان:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام فقد تجمع عدد من المودعين أمام مصرفي عودة وبيروت في سن الفيل، وعمدوا إلى تحطيم الواجهات الزجاجية وأشعلوا الإطارات عند المداخل.

وطالبوا بالحصول على ودائعهم، وحاولوا قطع الطريق. وحضرت قوة من الجيش إلى المكان.

يأتي هذا في الوقت الذي تمتنع فيه المصارف في لبنان عن إعطاء المودعين ودائعهم، بسبب الأزمة المالية التي بدأت منذ أكتوبر عام 2019.

أجور الموظفين:

والثلاثاء الماضي حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، من أن حكومته لن تتمكن من دفع رواتب القطاع العام أواخر الشهر الحالي، رغم توفر السيولة في الخزينة.

وذكر ميقاتي في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتمكن من دفع رواتب موظفي الدولة، إذا لم يقر مجلس النواب الاعتمادات الإضافية على أجور الموظفين.

ويعارض حوالي 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة، والنواب المستقلين، انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية وسط عدم وجود رئيس للبلاد.

ووفق الدستور، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يدعو إلى جلسة تشريعية، فيما يرى آخرون أن انعقاد المجلس ممكن عند الضرورة.

زيادة الرواتب:

وأقرّت الحكومة في أبريل الماضي، زيادة رواتب موظفي القطاع العام أربعة أضعاف، بالإضافة إلى الراتبَين اللذين أُقرا في السابق، إلى جانب زيادة على بدل المواصلات للموظفين.

يأتي ذلك، مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار من متوسط 1506 نهاية 2019 إلى نحو 95 ألف ليرة لكل دولار خلال العام الجاري.

وزاد ميقاتي: “هناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة.. مع الإشارة إلى أن مايو الماضي، كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة”.

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