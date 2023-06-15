لتحقيق الاستفادة القصوى.. الجوازات تستثمر التقنيات لتقديم خدماتها الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت مديرية الجوازات، أنها تقدم 4 خدمات إلكترونية، عبر الاستثمار في التقنيات، لتطوير خدمات الجواز السعودي، للمواطنين والمواطنات، بحيث يتم إنهاء إجراءاتهم إلكترونيا، عبر منصة “أبشر أفراد”، وذلك دون الحاجة إلى زيارة المقرات.

خدمات مقدمة إلكترونيا

وأفادت الجوازات، عبر تغريدة شاركتها حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن الخدمات المقدمة هي:

1- إصدار الجواز الإلكتروني

2- تجديد الجواز الإلكتروني

3- تجديد الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة

4- إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة

ومن أهم الآثار المترتبة على تقديم هذه الخدمات

توفير الوقت والجهد على المستفيدين

الاستفادة القصوى من الموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق

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الجوازات توضح طريقة عمل خروج وعودة متعددة لزوجة مقيم

وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، إمكانية إصدار تأشيرة خروج وعودة عبر منصة أبشر أعمال أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم.

تأشيرة الخروج والعودة للمقيم

جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على سؤال مقيم قال فيه : “ما هي طريقة عمل خروج وعودة متعددة لزوجة مقيم؟”.

وأجاتب الجوازات بقولها: “مرحبًا بك، يمكنك إصدار تأشيرة خروج وعودة عبر منصة أبشر أعمال أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم. نسعد بك”.