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عملية استغرقت 6 ساعات.. إنقاذ حاجة عراقية باستئصال ورم في الكلية وجزء من القولون
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عملية استغرقت 6 ساعات.. إنقاذ حاجة عراقية باستئصال ورم في الكلية وجزء من القولون

عملية استغرقت 6 ساعات.. إنقاذ حاجة عراقية باستئصال ورم في الكلية وجزء من القولون

عملية استغرقت 6 ساعات.. إنقاذ حاجة عراقية باستئصال ورم في الكلية وجزء من القولون
٠٦:٠١:١٦ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

من خلال عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، أجرى فريق طبي متكامل من مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي عملية جراحية كبرى ناجحة ولله الحمد لحاجة عراقية في العقد السابع من العمر.

إنقاذ حاجة عراقية:

وكانت الحاجة العراقية قدمت هذا العام لأداء مناسك الحج 1444 هـ ، حيث تم خلالها استئصال ورم في الكلية والذي تسبب في اختراق القولون الأيسر مما استدعى استئصال الجزء المتضرر من القولون والأنسجة المحيطة به.

وفي التفاصيل فقد حضرت الحاجة العراقية إلى قسم الطوارئ عن طريق الهلال الأحمر لمعاناتها من إمساك غثيان وإعياء شديد.

وبعد إجراء الفحوص اللازمة من تحاليل وأشعة تبين وجود التهاب شديد وتضخم في الكلية اليسرى لوجود بؤرة صديدية في الجسم مع وجود خراج تسبب في ارتفاع درجة الحرارة نتج عنه تسمم بالدم.

وتطلبت حالتها ضرورة التدخل الجراحي الطارئ لإنقاذ حياتها بعد إرادة الله عز وجل إذ أنه مثبت علمياً أن نسبة الوفاة في مثل هذه الحالات تصل إلى 60%. .

كما تم نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة لاستكمال خطتها العلاجية حيث إن وضعها مستقر وفي تحسن مستمر ولله الحمد .

يذكر أن هذا النوع من العمليات التخصصية يتطلب وجود فريق متكامل ومختص وهذا ما يتميز به القطاع الصحي في مكة المكرمة من وجود خبرات طبية متميزة وكذلك تجهيزات حديثة سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقدم خدمات صحية نوعية تضاهي أفضل دول العالم للمواطنين والمقيمين.

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الكلمات الدلالية:
حاجة عراقية صحة وطب عملية جراحية موسم الحج

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