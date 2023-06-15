مركز دعم اتخاذ القرار يعلن عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

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أعلن مركز دعم اتخاذ القرار (مركز حكومي) مرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي بدء التقديم في (برنامج تطوير الخريجين) لعام 2023م، لحديثي وحديثات التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:



1- مسار السياسات العامة:

– الإدارة العامة.

– الاقتصاد.

– إدارة الأعمال.

– العلاقات الدولية.

– العلوم السياسية.

– الهندسة.

– المحاسبة.

– القانون.

– الموارد البشرية.

2- مسار الاقتصاد التطبيقي:

– الاقتصاد.

– إدارة مالية.

– الاقتصاد القياسي.

– الاقتصاد التجريبي التطبيقي.

– الأساليب الكمية.

– الرياضيات.

– الرياضيات الاكتوارية.

– الإحصاء.

– الهندسة.

3- مسار العلوم الاجتماعية والسلوكية:

– علم النفس.

– علم الاجتماع.

– علم الاقتصاد السلوكي.

– الاقتصاد.

– العلوم السياسية.

– العلاقات الدولية.

4- مسار إدارة البيانات:

– علم وهندسة البيانات.

– هيكلة البيانات.

– علم البيانات الضخمة.

– تقنية المعلومات.

– تكنولوجيا قواعد البيانات.

– الذكاء الاصطناعي.

– الإحصاء.

– الهندسة.

– المحاسبة.

نبذة عن التدريب:



– يقدم البرنامج تدريب مكثف على مدار 10 أشهر يشمل مرحلتين:

– 4 أشهر التدريب الأكاديمي.

– 6 أشهر التدريب المهني

المزايا:

1- مكافأة شهرية.

2- تأمين طبي للمتدرب.

3- عدد (18) يوم إجازة.

4- شهادة إتمام حضور البرنامج.

ملف التفاصيل كاملة والمواعيد (PDF):

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أين سيعقد البرنامج؟

– سيعقد البرنامج في مدينة الرياض وسيتضمن تدريب أكاديمي (حضوري في مدينة الرياض وعن بعد)، وأيضا تدريب على رأس العمل في مدينة الرياض.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/12/18هـ الموافق 2023/07/06م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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