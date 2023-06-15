كيف يمكن إرفاق “عقد الإيجار” في حساب المواطن؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب المواطن على سؤال أحد المواطنين حول كيفية إرفاق عقد الإيجار في الحساب للتمكين من الاستفادة.

إرفاق عقد الإيجار:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : ” السلام عليكم كيف أقدر أرفق عقد إيجار في حساب المواطن”.

وجاء رد خدمة المستفيدين عليه بالقول :” وعليكم السلام، في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه الى أيقونة “إدارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد” ثم الضغط على أيقونة “حفظ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه، نسعد بخدمتك”.

هل يؤثر العقد على الدعم السكني:

وفي وقت سابق أفاد برنامج “سكني” بأن عقد الإيجار لا يؤثر على استحقاق الدعم السكني.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “وجود عقد إيجار لا يعيق حالة الاستحقاق، يمكنك معرفة شروط الاستحقاق للدعم السكني، من خلال زيارة صفحة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني عبر الرابط وحال وجد أي استفسار نتشرف بخدمتكم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع”.

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