حصاد الأسبوع الاقتصادي.. تعاون مثمر مع الصين وارتفاع الإنتاج الصناعي

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استضافت الرياض، خلال الأسبوع الجاري، الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء” .

ويعد المؤتمر أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار بمشاركة 23 دولة، وأكثر من ألفي مشارك من ممثلي الحكومات والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.2%، في شهر إبريل عام 2023م مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م.

طريق حرير جديد

من حانبه، قال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن المملكة تعمل من اليوم على إطلاق طريق حرير عصري جديد، يكون محرك رؤيتنا للتعاون والتشارك.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني: “سيكون وقود انطلاقتها هم الشباب والابتكارات لنحقق مصالحنا ومصالح شركائنا”.

وأكد التزام المملكة بالعمل كجسر لربط العالم العربي بالصين والإسهام في نمو وتطوير العلاقات. حجم التبادل التجاري وصرح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ 106.1 مليار دولار في عام 2022. وأضاف في كلمته في مؤتمر الأعمال “العربي – الصيني” أن معدل زيادة التبادل التجاري بلغ 30 % مقارنة بعام 2021.

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الإنتاج الصناعي

وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.2%، في شهر إبريل عام 2023م مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م.

واستمر المؤشر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين، واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

الصناعات الغذائية

وفي المقابل، تعمل المملكة على جذب مشاريع استثمارية، بقيمة 20 مليار دولار، في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بحلول عام 2035.

ومن جانبه، أوضح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن أهم القطاعات المستهدفة، قطاع الدواجن، والألبان ومشتقاته، والمخبوزات والحلويات، وقطاع المشروبات والعصائر.

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6070 رخصة تجارية

ومن ناحية أخرى، أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن عدد الرخص التجارية الصادرة خلال العام الحالي بلغ 6070 رخصة تجارية و806 رخص إنشائية، بإجمالي 6876 رخصة.

قطاع التجزئة ومطاعم الأغذية

والفئات المستهدفة هي المحال التجارية بقطاع التجزئة ومطاعم الأغذية والمشروبات، وتهدف إلى المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، وإيجاد نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية وإيجاد فرص وظيفية.

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وفي مجال التمويل، ودعم المشروعات، التي تخطو فيه المملكة خطوات واثقة، وقّع الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، هُمام هاشم، سبع مذكرات تفاهم.

أهداف المذكرات

وتستهدف المذكرات أن تكون المملكة بيئة خصبة للنمو في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل العمليات التمويلية عن طريق التقنيات المالية المبتكرة والحديثة “منصات الفنتك والتمويل الجماعي” التي تتواكب مع أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 لتطوير القطاع المالي وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري.

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وفي سياق آخر، استحدثت الهيئة العامة للعقار خدمة ترخيص المنصات العقارية برخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري.

تسجيل المنشأة دون طلب وكالة إلكترونية

وأوضحت أن الخاصية الجديدة تتيح لمدير منشأة الوساطة العقارية تسجيل منشأته بناءً على صلاحيته في السجل التجاري دون طلب وكالة إلكترونية.

وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية لنظام الوساطة العقارية .

وأضافت أن هذه الخدمة تتيح للممثل النظامي للمنصة طلب ترخيص منصته العقارية الإلكترونية برخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية.

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قطاع الموانئ

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن تحقيق موانئها ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة خلال شهر مايو لعام 2023، وتزامن هذا مع ما كشفت عنه “موانئ” عن قيام شركة “Maersk” بتوسعة أعمالها التشغيلية واللوجستية في المملكة.