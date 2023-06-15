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هل استقدام العمالة متاح من نيبال؟ مساند يوضح
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هل استقدام العمالة متاح من نيبال؟ مساند يوضح

هل استقدام العمالة متاح من نيبال؟ مساند يوضح

هل استقدام العمالة متاح من نيبال؟ مساند يوضح
٠٧:١٩:٤٩ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أن استقدام العمالة من نيبال غير متاح حالياً.

هل يمكن الاستقدام من نيبال؟

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مواطنة استفسرت بشأن مدى إمكانية استقدام العمالة المنزلية من نيبال.

وأجابت منصة مساند بقولها: “نعتذر منك، الجنسية المذكورة غير متاحة حالياً، بإمكانك الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند”.

فترة التجربة للعمالة المنزلية

وفي وقت سابق، حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، فترة التجربة للعملة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد قال فيه “هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟”.

وأجابت منصة مساند بقولها: “يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة”.

وأضافت منصة مساند “يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل”.

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