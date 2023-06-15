مستفيد يشكو عدم وصول الدعم الإضافي؟ حساب المواطن يعلق

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين والتي تمثل الاستحقاق شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، موضحاً أنه يعتبر امتداداً للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو ٢٠٢٢ م.

إيداع مبلغ الدعم الإضافي

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، على رسالة مستفيد يشكو عدم وصول الدعم الإضافي.

ورد حساب المواطن بقوله “عزيزي المستفيد ، مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، والذي هو امتداداً للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو ٢٠٢٢ م ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ ،نسعد بخدمتك”.

اقرأ أيضًا:

إيداع دعم دفعة يونيو

وقبل أيام، وأودع حساب المواطن 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة “67”، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وبين مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالًا.

عدد أرباب الأسر المستفيدين

وأكد الهاجري، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%.

كما بلغ عدد التابعين 8.4 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24%من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

اقرأ أيضًا: