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مندوب توصيل يطلب تصوير الهوية الوطنية؟ تنبيه عاجل من الأحوال المدنية

مندوب توصيل يطلب تصوير الهوية الوطنية؟ تنبيه عاجل من الأحوال المدنية

مندوب توصيل يطلب تصوير الهوية الوطنية؟ تنبيه عاجل من الأحوال المدنية
٠٧:٠٠:٢٩ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تصوير الهوية الوطنية من قبل مندوبي التوصيل مخالف للأنظمة.

ضوابط الاطلاع على الهوية الوطنية

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب “العناية بالعملاء”، في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد قال فيه “تطبيق وسيط بين مندوب النقل والعميل يطلب مني صورة من الهوية.. هل أعطيه أم لا يحق له ذلك؟”.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها : “إن تصوير الهوية مخالف للنظام، فقط يتم الاطلاع عليها وتدوين البيانات وإعادتها لحاملها، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مدة وصول وثائق بدل الفاقد عبر البريد السعودي “سبل”.

مدة وصول الوثائق عبر البريد

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغردة قالت فيه : “بطلع بدل فاقد كم المدة حتى يتم استلامها؟”.

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وأجابت الأحوال المدنية بقولها : “تصل الوثائق خلال ٥ أيام عمل عن طريق البريد السعودي (سُبل)، نسعد بخدمتك”.

في سياق متصل، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية استكمال الإجراءات لوثيقة بدل الفاقد في حال فقدان سجل الأسرة.

فقدان سجل الأسرة

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الأحوال المدنية “العناية بالعملاء”، في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد قال فيه : “السلام عليكم .. بلغت عن فقدان سجل الأسرة، وبعد الإبلاغ تم العثور عليه، هل أقدر استخدمه أم عليّ غرامة؟”.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها: “وعليكم السلام، تم إلغاء سجل الأسرة، يلزمك موعد لاستكمال الإجراءات لوثيقة بدل الفاقد، نسعد بخدمتك”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأحوال المدنية الهوية الوطنية مندوب توصيل

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