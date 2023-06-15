وصول 90 طائرة إلى جدة تقل ضيوف الرحمن من عدة دول

تواصل – فريق التحرير:

وصلت اليوم الخميس، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، 90 طائرة، تقل ضيوف الرحمن من عدة دول، كما جرى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في المطار في مدة لم تتجاوز 20 دقيقة.

وكان مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، وقف على سير العمل في صالات الحج بجوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، في وقت سابق.

رسالة لمنسوبي الجوازات

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وفي الوقت نفسه، حث الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.