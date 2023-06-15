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وصول 90 طائرة إلى جدة تقل ضيوف الرحمن من عدة دول

وصول 90 طائرة إلى جدة تقل ضيوف الرحمن من عدة دول

وصول 90 طائرة إلى جدة تقل ضيوف الرحمن من عدة دول
٠٥:٣٢:١٢ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وصلت اليوم الخميس، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، 90 طائرة، تقل ضيوف الرحمن من عدة دول، كما جرى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في المطار في مدة لم تتجاوز 20 دقيقة.

وكان مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، وقف على سير العمل في صالات الحج بجوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، في وقت سابق.

رسالة لمنسوبي الجوازات

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وفي الوقت نفسه، حث الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.

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6 مطارات و100 ناقل جوي

وأعلنت مطارات المملكة، منذ أيام، استكمال جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك عبر 6 مطارات وأكثر من 100 ناقل جوي مشارك.

الحركة المتوقعة 

وحسب فيديو بثته قناة “الإخبارية” تبلغ الحركة الإجمالية المتوقعة للسفر الجوي خلال موسم الحج، أكثر من 15 مليون مسافر.

طرق آمنة

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، أطلق حملة “طرق متميزة آمنة” للعام الثالث على التوالي.

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