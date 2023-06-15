Chery تكشف عن أحدث سيارات الكروس أوفر.. مميزات حصرية لأول مرة

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كشف وكلاء شركة Chery عن نية الشركة طرح سيارة Jetour Dashing في السوق الروسية وبعض الأسواق العالمية الأخرى قريبا.

مميزات حصرية

وحصلت السيارة على شكل يجعلها تتميز عن جميع سيارات الكروس أوفر المطروحة حاليا، وخصوصا من حيث تصميم الواجهة الأمامية وتصميم المصابيح الموجودة عليها.

ومن المميزات الأخرى في السيارة ما يلي:

1- أتت المركبة بطول 4 أمتار و59 سنتيمترا، وحصلت على عجلات بمقاس 19 إنشا، ومسافة خلوص أرضي للهيكل تعادل 160 ملم.

2- زودت السيارة بصندوق أمتعة بسعة 486 ليترا من الممكن زيادة سعته إلى 977 ليترا عبر طي الصف الخلفي من المقاعد.

3- تم تزويد السيارة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث وبمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب ويمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا.

4- حصلت على مقود أنيق بأزرار لمسية، وواجهة قيادة مجهّزة بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 12.8 بوصة.

5 – مصابيح LED متطورة في السيارة ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر.

6- أنظمة لتدفئة المقاعد والمقود وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

7- كاميرات تؤمن رؤية محيطية للهيكل وحساسات للضوء والمطر.

ومن المقرر أن يتم طرح السيارة بنوعين من المحركات، محرك بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 147 حصانا، ومحرك توربيني بسعة 1.6 ليتر وعزم 190 حصانا.

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