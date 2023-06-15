بطريقة عملية.. كيف تبني مظلة للسيارة اتقاء لأشعة الشمس صيفًا ؟

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في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد من موجة حارة قادمة هذا الصيف على معظم أنحاء المملكة والجزيرة العربية، يكثر الحديث عن طرق اتقاء الحر والوقاية من القيظ القاتل.

كيف تبني مظلة للسيارة اتقاء لأشعة الشمس صيفاً؟

وفي هذا الصدد، كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، أنه عندما يريد الشخص تصميم مظلة لسيارته في منطقة مفتوحة فعليه أن يجعل فتحتها شرقية، ويغلق الباقي.

وأضاف على حسابه في “تويتر”، أنه إذا أراد أحد تغطية السيارة من جهتين فقط فعليه أن يغلق الجهة الغربية، والجهة الشمالية خاصة في فصل الصيف، حتى لا تدخل أشعة الشمس فتضرب السيارة.

تصميم مظلات متعددة للسيارات

وبين أنه عندما تريد تصميم مظلات متعددة للسيارات كما في الدوائر الحكومية، والشركات، فيجعل امتداد المظلات من الشرق إلى الغرب حيث تكون فتحتها شمالية وجنوبية، حتى تحصل على ظل أوفر خلال وقت الدوام.

فيما أشار خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، إلى أن فصل الصيف يبدأ في الأول من يونيو وفقًا لعلم الأرصاد الجوية،

في حين يبدأ فعلياً في 7 يونيو، وذلك بظهور أول أنواء الصيف عند العرب.

الصيف يبدأ بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان

وأكد أنه من الناحية الفلكية، يبدأ الصيف بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم الأربعاء 3 ذي الحجة 1444هـ الموافق 21 يونيو، وفقا لتقويم أم القرى.

ارتفاع تدريجي درجات الحرارة

وشدد الحصيني على أن موجات حرارة الأجواء لا تأتي دفعة واحدة، وإنما تأتي بشكل تدريجي، متوقعًا ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا قبل دخول فصل الصيف.

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3 مدن تُسجل أعلى درجات حرارة اليوم في المملكة

في الوقت نفسه، كشف المركز الوطني للأرصاد، أنه حسب مراقبة الأجواء فقد تم تسجيل أعلى درجات حرارة عظمى اليوم الاثنين في المنطقة الشرقية.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حذر خبراء الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة اليوم، شرقًا لتبلغ نهاية الأربعينات مئوية، على خذا النحو:

1 – الدمام 48ْ درجة مئوية.

2 – الأحساء 48ْ درجة مئوية.

3 – الظهران 47ْ درجة مئوية.

مُرتفع جوي شبه المداري على شرق المملكة

وحسب “طقس العرب”، فقد توقع الخبراء أن يشتد المُرتفع الجوي شبه المداري على شرق المملكة لترتفع درجات الحرارة إلى نهاية الأربعينات.

طقس شديد الحرارة نهارًا على هذه المناطق

وتمتد الحالة إلى الأجزاء الداخلية من الشرقية و يسود طقس شديد الحرارة نهاراً في تلك المناطق، بينما تكون الأجواء حارة في باقي المناطق.