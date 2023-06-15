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في دولة خليجية.. نجا من حادث وتوفي في آخر بعد دقائق!
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في دولة خليجية.. نجا من حادث وتوفي في آخر بعد دقائق!

في دولة خليجية.. نجا من حادث وتوفي في آخر بعد دقائق!

في دولة خليجية.. نجا من حادث وتوفي في آخر بعد دقائق!
٠٤:٥٨:٥٧ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت الكويت حادثًا مأساويًا راح ضحيته مواطن سوري، بعد دقائق فقط من نجاته من حادث آخر.

وفارق الضحية الحياة أثناء إسعافه من قبل الشخض الذي دهسه بسيارته بعد وقوع حادث مروري عندما كانا في طريقهما إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “الراي”، فقد ورد بلاغ لغرفة العمليات بتعرض مقيم سوري لحادث دهس في منطقة الخالدية، حيث قام الداهس (مواطن) على الفور بإسعافه بمركبته الرباعية متوجهًا إلى مستشفى الأميري.

وفي الطريق تعرضا لحادث مروري وانقلاب مع مركبة أخرى يقودها شخص يمني في منطقة الصالحية.

وبانتقال رجال الأمن والإسعاف تبين وفاة المقيم السوري وإصابة المواطن واليمني جراء الحادث.

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الكلمات الدلالية:
الكويت حادث دهس حادث مروري مواطن سوري

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