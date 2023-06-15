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أخبار السعودية.. جولات تفتيشية للنيابة ومنع العمل بالشمس وانتهاء العام الدراسي بهذه المدن

أخبار السعودية.. جولات تفتيشية للنيابة ومنع العمل بالشمس وانتهاء العام الدراسي بهذه المدن

أخبار السعودية.. جولات تفتيشية للنيابة ومنع العمل بالشمس وانتهاء العام الدراسي بهذه المدن
٠٤:٤٥:٤١ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها؛ كالتالي:

النيابة العامة تقوم بجولات تفتيشية على أماكن احتجاز الموقوفين في قضايا المخدرات

قامت نيابات الرقابة على السجون ودور التوقيف في المناطق والمحافظات، بجولات تفتيشية على العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.

السجن - سجن -- النيابة العامة

اليوم.. انتهاء العام الدراسي بمدارس هذه المدن

أعلنت وزارة التعليم انتهاء العام الدراسي الحالي 1444هـ بنهاية دوام اليوم الخميس؛ لجميع الطلاب والمعلمين في مدارس مكة والكامل والجموم وبحرة.

اليوم.. بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرًا إلى 3 مساءً

أعلنت وزارة الموارد البشرية، اليوم الخميس، أنها قررت بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس.

توضيح مهم من “تقويم التعليم” بخصوص اختبارات “نافس” الوطنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس، أنها استكملت عمليات تحليل نتائج تطبيق اختبارات “نافس” الوطنية 2022م.

لحظة بلحظة.. الشؤون الإسلامية تقدم خدماتها للحجاج بمواقيت الإحرام

على قدم وساق، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة استقبال ضيوف الرحمن لموسم حج1444هـ.

توضيح مهم من حساب المواطن حتى يستمر صرف الدعم لهؤلاء

ألزم حساب المواطن المستفيدين ممن يملكون سجلاً تجاريًا الإفصاح عنه ضمن البيانات الخاصة بهم.

262 ألف صفقة تقود “المؤشر الإيجاري” لأعلى مستوى منذ إطلاقه

سجّل “المؤشر الإيجاري” أكثر من 262 ألف صفقة إيجارية خلال شهر مايو الماضي، محققاً بذلك أعلى عدد للصفقات الإيجارية منذ إطلاقه.

إعفاء مشرفي النقل المدرسي من المناوبة وحصص الانتظار

كشفت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة القريات بمنطقة الجوف عن اعتماد الحوافز الممنوحة لمشرفي النقل المدرسي (معلم، إداري).

قرار مهم من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتخفيف “العبء الدراسي”

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن خفض الحد الأدنى من العبء الدراسي للطلاب من 12 ساعة إلى 9 ساعات.

تنبيه مهم من “المواصفات” لأصحاب المنشآت والمقبلين على تنفيذ المشروعات

نشرت “المواصفات السعودية” إنفوجرافا يتضمن نصيحة هامة للمقبلين على المشاريع وأصحاب المنشآت.

توضيح مهم من التأمينات بشأن تاريخ استحقاق المعاش للمستفيدين

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد استحقاق المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية.

بشرى سارة من الشركة الوطنية للإسكان.. تسلّم وحدتك الآن

كشفت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن بدء تسليم الوحدات السكنية في مجتمع المشرقية شرق مدينة الرياض.

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