أخبار السعودية.. جولات تفتيشية للنيابة ومنع العمل بالشمس وانتهاء العام الدراسي بهذه المدن

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها؛ كالتالي:

قامت نيابات الرقابة على السجون ودور التوقيف في المناطق والمحافظات، بجولات تفتيشية على العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.

أعلنت وزارة التعليم انتهاء العام الدراسي الحالي 1444هـ بنهاية دوام اليوم الخميس؛ لجميع الطلاب والمعلمين في مدارس مكة والكامل والجموم وبحرة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية، اليوم الخميس، أنها قررت بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس.

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس، أنها استكملت عمليات تحليل نتائج تطبيق اختبارات “نافس” الوطنية 2022م.

على قدم وساق، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة استقبال ضيوف الرحمن لموسم حج1444هـ.

ألزم حساب المواطن المستفيدين ممن يملكون سجلاً تجاريًا الإفصاح عنه ضمن البيانات الخاصة بهم.

سجّل “المؤشر الإيجاري” أكثر من 262 ألف صفقة إيجارية خلال شهر مايو الماضي، محققاً بذلك أعلى عدد للصفقات الإيجارية منذ إطلاقه.

كشفت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة القريات بمنطقة الجوف عن اعتماد الحوافز الممنوحة لمشرفي النقل المدرسي (معلم، إداري).

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن خفض الحد الأدنى من العبء الدراسي للطلاب من 12 ساعة إلى 9 ساعات.

نشرت “المواصفات السعودية” إنفوجرافا يتضمن نصيحة هامة للمقبلين على المشاريع وأصحاب المنشآت.

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد استحقاق المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية.

كشفت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن بدء تسليم الوحدات السكنية في مجتمع المشرقية شرق مدينة الرياض.

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