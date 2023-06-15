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شاهد.. الأمطار تنهمر بغزارة على مراكز محافظة الطائف
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شاهد.. الأمطار تنهمر بغزارة على مراكز محافظة الطائف

شاهد.. الأمطار تنهمر بغزارة على مراكز محافظة الطائف

شاهد.. الأمطار تنهمر بغزارة على مراكز محافظة الطائف
٠٤:٤٢:٥٧ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرار للحالة المطرية الصيفية، تساقطت اليوم الخميس، كميات غزيرة من الأمطار على الشفا ومراكز  محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الطائف ومراكزها لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية.

رياح مغبرة على 8 مناطق بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

أمطار ورياح نشطة وبرد على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

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وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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