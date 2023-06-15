الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
خسائر لـ 116 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا والتداولات 9.2 مليارات ريال
اكتشاف مذهل.. العثور على عنصر أساسي للحياة على أحد أقمار زحل
“المركزي الأوروبي” يرفع سعر الفائدة .. اليورو يتحرك لأعلى والذهب في القاع
سارع بالتقديم.. “الدفاع” تفتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لهؤلاء الخريجين
اليوم.. انتهاء العام الدراسي بمدارس هذه المدن
أكبر مشتر للذهب في العالم يفرغ احتياطاته .. ماذا يحدث؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خسائر لـ 116 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا والتداولات 9.2 مليارات ريال

خسائر لـ 116 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا والتداولات 9.2 مليارات ريال

خسائر لـ 116 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا والتداولات 9.2 مليارات ريال
٠٤:٤٠:١٨ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضاً 16.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11516.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 586 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 89 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

الأسهم المرتفعة

وكانت أسهم شركات: صدر، والأصيل، والدرع العربي، والجزيرة ريت، وساسكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، وشمس، والسعودي الألماني الصحية، وسدافكو، وعلم الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و9.93%.

الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأمريكانا، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: لوبريف، والراجحي، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، ومرافق هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 2.048.72 نقطة ليقفل عند مستوى 26997.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 71.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2770 سهم.

اقرأ أيضًا:

مكاسب لـ151 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 7 مليارات ريال

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأسهم السعودية المملكة سوق الأسم

مواد ذات صلة

المزيد
“غازبروم”: 800 مليون متر مكعب من الغاز تسربت عقب الانفجار “نورد ستريم”

“غازبروم”: 800 مليون متر مكعب من الغاز تسربت عقب الانفجار “نورد ستريم”

١٢:٤٨ ص، السبت، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
«التأمينات» توضح تفاصيل خدمة متابعة الطلبات لعملاء أنظمة التقاعد

«التأمينات» توضح تفاصيل خدمة متابعة الطلبات لعملاء أنظمة التقاعد

١٢:٣٦ ص، الأثنين، ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
انقلاب “النترا” يُصيب شابين على طريق المطار بالأحساء (صور)

انقلاب “النترا” يُصيب شابين على طريق المطار بالأحساء (صور)

٠٨:١٦ م، السبت، ٢١ فبراير ٢٠١٥
الشيخ “المنيع” يطالب وزير الداخلية بتعديل مسار “ساهر”

الشيخ “المنيع” يطالب وزير الداخلية بتعديل مسار “ساهر”

١١:٢٤ ص، الثلاثاء، ٠٨ يوليو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *