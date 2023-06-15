الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
لكبار السن.. نصيحة طبية هامة للتغلب على المشكلات الصحية والنفسية
شاهد.. الأمطار تنهمر بغزارة على مراكز محافظة الطائف
خسائر لـ 116 شركة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا والتداولات 9.2 مليارات ريال
اكتشاف مذهل.. العثور على عنصر أساسي للحياة على أحد أقمار زحل
“المركزي الأوروبي” يرفع سعر الفائدة .. اليورو يتحرك لأعلى والذهب في القاع
سارع بالتقديم.. “الدفاع” تفتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لهؤلاء الخريجين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لكبار السن.. نصيحة طبية هامة للتغلب على المشكلات الصحية والنفسية

لكبار السن.. نصيحة طبية هامة للتغلب على المشكلات الصحية والنفسية

لكبار السن.. نصيحة طبية هامة للتغلب على المشكلات الصحية والنفسية
٠٤:٤٥:٠٨ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر المجلس الصحي السعودي، إنفوجراف، يتضمن نصيحة لكبار السن خاصة أولئك الذين يواجهون مشكلات صحية ونفسية.

وقال: “لمساعدة كبير السن على التغلب على المشكلات الصحية والنفسية التي يتعرض لها شجعه على ممارسة الرياضة المنتظمة يوميا، وذلك تحت إشراف طبي”.

اقرأ أيضًا:

المجلس الصحي: 4 موانع لاستخدام جهاز ربط المعدة

في وقت سابق، كشف المجلس الصحي السعودي عن احتياطات وموانع استخدام جهاز ربط المعدة.

4 موانع

وأوضح المجلس أن هناك 4 موانع وهي كالتالي:

1- الذين تشكل الجراحات خطراً على حياتهم لأي سبب كان.

2- اللذين يعانون من اضطرابات في المعدة أو الأمعاء.

3- اللذين يحتاجون لتناول الأسبرين باستمرار.

4- غير قادرين على اتباع نظام غذائي وتغيير في السلوكيات الغذائية.

شروط الجراحة

قال استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور عائض القحطاني، إن هناك شروطا يجب توافرها لإجراء عملية تكميم المعدة، محذرًا من تناول 3 أكلات بعد العملية يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية وتنسف نتائج العملية.

وأوضح “القحطاني”  أن عمليات التكميم تخضع لمقاسات معينة، ولها شروط، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إزالة أكثر من 70% من البطن، كما أنها تختلف من شخص لآخر.

الكلمات الدلالية:
المجلس الصحي السعودية كبار السن مشكلات صحية مشكلات نفسية

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. استيقاظ مسن داخل حقيبة الجثث والصين تتخذ هذه الخطوات

بالفيديو.. استيقاظ مسن داخل حقيبة الجثث والصين تتخذ هذه الخطوات

٠١:١٩ ص، الخميس، ٠٥ مايو ٢٠٢٢
اندلاع حريق بمحل مفروشات في حي النسيم بالرياض

اندلاع حريق بمحل مفروشات في حي النسيم بالرياض

٠٤:٤٧ م، الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥
بسبب موجة غبار.. “الأرصاد” تتوقع انعدام الرؤية على الرياض خلال الساعات المقبلة

بسبب موجة غبار.. “الأرصاد” تتوقع انعدام الرؤية على الرياض خلال الساعات المقبلة

٠٨:٤٣ م، الجمعة، ٠٦ مايو ٢٠٢٢
انهيارات صخرية تقطع الطرق بعقبة «الصلاّلة» في جازان (صور)

انهيارات صخرية تقطع الطرق بعقبة «الصلاّلة» في جازان (صور)

٠٦:١٩ م، الخميس، ١١ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *