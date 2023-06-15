اكتشاف مذهل.. العثور على عنصر أساسي للحياة على أحد أقمار زحل

تواصل – وكالات:

في ظل عملية البحث المتواصلة عن حياة خارج كوكب الأرض، عُثر على الفوسفور، وهو عنصر أساسي للحياة، في محيط تحت السطح الجليدي لإنسيلادوس، أحد أقمار كوكب زحل.

ونشر الاكتشاف الذي توصلت إليه دراسة بيانات جمعها مسبار كاسيني التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ونُشر الأربعاء عبر مجلة “نيتشر” العلمية المرموقة.

واستكشف مسبار كاسيني كوكب زحل وحلقاته وأقماره من عام 2004 حتى تدميره في الغلاف الجوي لكوكب الغاز العملاق في عام 2017.

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اكتشاف مذهل

وقال كريستوفر جلين من معهد ساوث ويست للأبحاث، وهو أحد المعدين المشاركين في العمل البحثي “هذا اكتشاف مذهل في مجال علم الأحياء الفلكية””

وأضاف، وفقًا لوكالة “فرانس برس”: “وجدنا فوسفورًا وفيرًا في عينات أعمدة الجليد المقذوفة من المحيط الجوفي”.

وتبصق الفوارات الحارة الموجودة في القطب الجنوبي لإنسيلادوس جزيئات جليدية بالغة الدقة في الفضاء تغذي الحلقة “إي” (E) التابعة لزحل، وهي الأبعد والأرفع في الكوكب العملاق.

وكان العلماء اكتشفوا في ما مضى معادن ومركّبات عضوية في جزيئات الجليد التي أطلقها إنسيلادوس، ولكن ليس الفوسفور، وهو عنصر أساسي في الحمض النووي والحمض النووي الريبي الموجود أيضًا في عظام وأسنان البشر والحيوانات، وحتى في عوالق المحيط.

الفوسفور عنصر أساسي للحياة

في الواقع، لا يمكن للحياة كما نعرفها أن تكون موجودة من دون الفوسفور.

وكانت نماذج جيوكيميائية تحدثت عن إمكان وجود الفوسفور في هذه الجسيمات، وهو توقع نُشر في مقالة علمية سابقة، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد، على ما أوضح كريستوفر غلين.

وأوضح فرانك بوستبرج، المتخصص في علم الكواكب في “جامعة برلين الحرة”، في تصريحات أوردها بيان وكالة ناسا، أن “هذه المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف هذا العنصر الأساسي في محيط غير موجود على كوكب الأرض”.

وللتوصل إلى هذا الاكتشاف، حلل معدّو الدراسة بدقة شديدة البيانات التي جُمعت بواسطة أداة “كوسميك داست أنالايزر” (“محلل الغبار الكوني”) التابعة لمسبار كاسيني. وأكدوا النتائج من خلال إجراء تجارب مخبرية لإثبات أن محيط إنسيلادوس يحتوي على الفوسفور في أشكال مختلفة قابلة للذوبان في الماء.

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عوالم كثيرة ذات محيطات

على مدار الـ25 عامًا الماضية، اكتشف علماء الكواكب أن هناك عوالم كثيرة ذات محيطات موجودة تحت طبقة سطحية من الجليد في نظامنا الشمسي.

وثمّة ما يوجد منها على سبيل المثال على أوروبا، قمر كوكب المشتري؛ وعلى تيتان، أكبر أقمار زحل، وحتى على الكوكب القزم بلوتو.

ويجب أن تكون الكواكب التي لها محيطات سطحية، مثل الأرض، على مسافة كافية من نجمها للحفاظ على درجات حرارة توفر الظروف الملائمة لبقاء الحياة.

ويزيد اكتشاف العوالم ذات المحيطات الجوفية من عدد الكواكب التي يمكن أن تكون صالحة للعيش.

وقال كريستوفر جلين “بهذا الاكتشاف، أصبح من المعروف الآن أن محيط إنسيلادوس يلبي ما يُعتبر عموماً أول شرط ضروري للحياة”.

وأضاف “الخطوة التالية واضحة، إذ يجب أن نعود إلى إنسيلادوس لنرى ما إذا كان المحيط الصالح للحياة مأهولاً بالفعل”.