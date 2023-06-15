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سارع بالتقديم.. “الدفاع” تفتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لهؤلاء الخريجين

سارع بالتقديم.. “الدفاع” تفتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لهؤلاء الخريجين

سارع بالتقديم.. “الدفاع” تفتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لهؤلاء الخريجين
٠٤:٠٧:٣٤ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، عن فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لخريجي المرحلة الثانوية.

* المؤهلات المطلوبة:

– شهادة الثانوية العامة.

* موعد التقديم:

7 ذي الحجة 1444هـ.

* طريقة التقديم:

وأوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، أن التقديم متاح عبر هذا الرابط، (اضغط هنا).

اتفاقية تعاون لمعادلة الشهادات العسكرية

وفي وقت سابق، وقَّعت وزارتا الدفاع والتعليم، اليوم، اتفاقية لتعزيز التعاون والعمل المؤسسي بين الوزارتين في مجال معادلة الشهادات العلمية الصادرة عن الكليات العسكرية بوزارة الدفاع.

اعتماد معادلة شهادة برنامج البكالوريوس

ونصّت الاتفاقية على اعتماد معادلة شهادة برنامج البكالوريوس في العلوم العسكرية بجميع التخصصات الصادرة من الكليات العسكرية في وزارة الدفاع، بدرجة البكالوريوس الصادرة من الجامعات.

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إلى جانب معادلة شهادة الماجستير في العلوم العسكرية الصادرة من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، بدرجة الماجستير في ذات التخصص.

 كما تضمنت الاتفاقية اعتماد آلية لمعادلة الشهادات الجامعية العسكرية الخارجية لمبتعثي وزارة الدفاع.

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وأكدت الاتفاقية إثبات حاسم بأن الجودة والاحترافية ومواكبة التطوير والتحديث أهم سمات الصروح التعليمية العسكرية الوطنية،

وهي الرهان الناجح الذي مدّ ويمدُ البلاد بأعلى الكفاءات العسكرية والطاقات القادرة على خدمة الوطن في جميع المجالات.

الكليات العسكرية المشمول خريجوها بالاتفاقية

ويعكس توقيع الاتفاقية، ما تتمتع به الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع من جودة عالية في محتواها التعليمي ومخرجاتها،

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وفق أعلى المعايير التعليمية والتدريبية، متمنيًا أن تحقق هذه الاتفاقية الأهداف المرجوة منها.

يُذكر أن الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع المشمول خريجوها بالاتفاقية، هي:

1 – كلية الملك فهد البحرية.

2 – كلية الملك فيصل الجوية.

3 – كلية الملك عبد العزيز الحربية.

4 – كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

 يحصل خريجوها على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، كما يتم منح خريجي كلية القيادة والأركان شهادة الماجستير في العلوم العسكرية.

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أخبار السعودية الكليات العسكرية اللجنة المركزية خريجي المرحلة الثانوية طلاب الكليات العسكرية فتح باب التسجيل والقبول لجنة قبول الجامعيين وزارة الدفاع

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