“المركزي الأوروبي” يرفع سعر الفائدة .. اليورو يتحرك لأعلى والذهب في القاع

تواصل – فريق التحرير:

رفع البنك المركزي الأوروبي قرار الفائدة مجددا في محاولة للسيطرة على الأسعار.

جاء ذلك بعد يوم واحد من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، والذي أبقاها كما هي.

تسعير الأسواق

وأعلن المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتصعد إلى 4% لتوافق توقعات الخبراء وتسعير الأسواق.

وارتفعت نسبة الفائدة على الإقراض إلى 3.50% مرتفعة 25 نقطة أساس، كما ارتفع تسهيل الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي من 4% إلى 4.25%، بزيادة 25 نقطة أيضًا.

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قرار الفائدة

قبل صدور قرار الفائدة كان اليورو مستقر نسبيًا، ولكنه ارتفع بعد صدور القرار بنسبة 0.35%، إلى 1.0871.

انخفاض عقود الذهب

وتراجعت العقود الفورية للذهب خلال اللحظات الحالية لتصل لمستويات قرب الـ 1927 دولار للأوقية، وبنسبة 0.75%.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر، وسجلت الآن لـ 1939 دولار للأوقية، وبنسبة 1.5%.

صعود الدولار

يأتي ذلك في الوقت الذي صعد فيه مؤشر الدولار بنسبة 0.12% إلى 102.662 نقطة.

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