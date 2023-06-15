تنبيه من “الزكاة والضريبة” للعاملين في مجال النقل.. 3 منافع مهمة

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نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إنفوجراف للتوضيح بأهمية الحصول على موافقة الوكلاء المسبقة على طلبات العبور في المنافذ البحرية والجوية.

3 إسهامات

وقالت إن هناك 3 إسهامات هامة وأساسية وهي كالتالي:

موافقة الوكلاء المسبقة على طلبات العبور في المنافذ البحرية والجوية

تسهم فيما يلي:

1- حوكمة إجراءات فسح إرساليات الترانزيت

2- تحسين وتسريع عملية الترانزيت في المنافذ

3- تفادي تكدس الشحنات في الموانئ والمطارات

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وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

في وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض (الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للزكاة سابقاً) عن طرح عدد من الوظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة

– أخصائي أستخبارات التهديدات (Threat Intelligence Lead Specialist)

– أخصائي أول حوكمة (Governan Senior Specialist)

– أخصائي شكاوي العملاء (Compliance Specialist)

– أخصائي رئيسي للمراجعة والاعتراضات (Lead Project Manager)

– أخصائي التقارير والتحليلات (Data Center Operations Manager)

– محلل أول في التهرب الضريبي ( Evasion Senior Investinator)

– مدير قسم التوثيق ( Permanent Documentation)

– أخصائي الاستراتيجية والأداء (Performance Management Specialist)

– أخصائي أول ادارة الفعاليات ( Duty F& E – Commerce Operation Senior Specialist)

– أخصائي أول عمليات التجارة الالكترونية والسوق الحرة ( Evasion Senior Investigator)

– مدير قسم عمليات ادارة التكامل ( Tntegration Management Operation Section Manager)

– أخصائي رئيسي تبادل المعلومات ( Exchang of Information L ead Specialist)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– العلاقات العامة

– الاتصال

– علوم الحاسب

– علوم البيانات

– تقنية المعلومات

– إدارة تقنية المعلومات

نبذة عن الهيئة:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم على الوظائف اليوم الثلاثاء 1444/11/17هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.