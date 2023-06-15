لحظة بلحظة.. الشؤون الإسلامية تقدم خدماتها للحجاج بمواقيت الإحرام

تواصل – فريق التحرير:

على قدم وساق، تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة استقبال ضيوف الرحمن لموسم حج1444هـ.

استقبال ضيوف الرحمن لموسم الحج

وأوضحت أن ذلك يتم في مواقيت وادي محرم بالهدا، وقرن المنازل بالسيل الكبير، ويلملم بالليث، والجحفة برابغ، ومسجد السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالتنعيم، ومسجد الجعرانة.

رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم من لحظة وصولهم

وأكدت تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله، حيث كُلفت العديد من اللجان الإدارية والميدانية والرقابية ولجان الصيانة على مدار الساعة؛ لمتابعة سير الخطة الموضوعة مسبقاً على أكمل وجه؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم من لحظة وصولهم.

وبينت أنه يتواجد في استقبال الحجاج القادمين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الطائف وميناء جدة الإسلامي.

ومكاتب لأعمال الوزارة وعدداً من الدعاة والمترجمين لخدمة ضيوف الرحمن ويتم توزيع الكتيبات المطبوعة بعدة لغات لإرشادهم وتوعيتهم.

تهيئة مساجد وجوامع المنطقة المركزية

ولفتت إلى أنه تم تهيئة مساجد وجوامع المنطقة المركزية ومساجد حجوزات السيارات في مداخل العاصمة المقدسة بأعمال الصيانة وغسيل وتعقيم السجاد الخاص بها.

تخصيص ١٧ فرقة من فرق الصيانة المتخصصة

وأضافت أنه تم تخصيص ١٧ فرقة من فرق الصيانة المتخصصة بالأعمال الكهربائية والصحية وأعمال التكييف والصوتيات.

وتتم الاستجابة للبلاغات بمساجد حجوزات السيارات وجوامع ومساجد المنطقة المركزية على مدار الساعة.

خدمات توعوية لـ 134 ألف حاج بـ 14 لغة

في الوقت نفسه، كشف تجمع المدينة المنورة الصحي، أن فرق التوعية الصحية تمكنت من توعية 134.068 ألف حاجٍ بأكثر من 14 لغةً.

حملات توعوية وتثقيفية لحجاج بيت الله

وأوضح أن ذلك تم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة من خلال عدد من الحملات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المدينة المنورة.

تفعيل الشاشات الذكية ومراكز الاستقبال

وأضافت أن الحملات التوعوية انطلقت منذ قدوم أول رحلة لضيوف الرحمن للمدينة المنورة مطلع شهر ذي القعدة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وهيئة تطوير المدينة المنورة والجامعة الإسلامية من خلال:

1 – تفعيل الشاشات الذكية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

2 – محطة قطار الحرمين وحافلات النقل الترددي.

3 – مراكز استقبال الحجاج بالمنافذ والمراكز التجارية.

4 – منشآت التجمع الصحي عبر 97 شاشة.

وبين أن الحملة تضمنت كذلك مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي،

من خلال بروشورات توعوية بعدد من اللغات أبرزها: “الإنجليزية والفرنسية والأوردو والفارسية”.

استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لأول مرة

إلى جانب اللغة العربية مدعمة بأفلام توعوية تم إنتاجها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وضلك لأول مرة في تجمع المدينة الصحي بهدف توصيل رسائل توعوية بطابع حديث وسهل.

جولات ميدانية تستهدف الأماكن التي يرتادها الحجاج

وأكد أن الجولات الميدانية لفرق التوعية الصحية تستهدف الأماكن التي يرتادها الحجاج وعدداً من الفنادق ودور الإيواء والمساجد لإيصال الرسائل الصحية من خلال 14 لغة بهدف الوصول لحج صحي وآمن.

وأشار إلى أن الرسائل تتضمن أبرز الموضوعات التي تكفل ذلك بدايةً من التحذير من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري والجفاف والتسمم الغذائي والإسعافات الأولية والنظافة الشخصية وغيرها.

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