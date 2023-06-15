رياح عاتية وأمطار غزيرة.. إعصار “بيبارجوي” يصل الهند وباكستان وإجلاء الآلاف

تواصل – واس:

أجلت السلطات الهندية في ولاية جوجارات أكثر من 75 ألف شخص من المناطق الساحلية مع اقتراب الإعصار “بيبارجوي”.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الهندية اليوم، أن الإعصار يتمركز على بعد 180 كيلو مترًا قبالة ميناء جاكاو في ولاية جوجارات.

رياح عاتية تبلغ سرعتها 150 كم س

وعلى بعد 270 كيلو مترًا قبالة مدينة كراتشي في باكستان، مرجحة أن يضرب الإعصار ولاية جوجارات مساء اليوم ويكون مصحوبًا برياح تبلغ سرعتها 150 كيلو مترًا في الساعة وأمطار غزيرة.

أمطار شديدة الغزارة ورياح عاتية

وحسب “طقس العرب”، فقد طالت حافة جدار عين الإعصار بيبارجوي، السواحل الهندية “كوجرات” محملة بأمطار شديدة الغزارة ورياح عاتية.

يأتي هذا مع توقعات بعبور الحالة المدارية “كعاصفة مدارية” المناطق الساحلية الممتدة بين السواحل الهندية و السواحل الباكستانية “كراتشي”.

حالة مدارية تنذر بكارثة في الهند والباكستان

وتواصل العاصفة زحفها نحو الهند والباكستان مصحوبة برياحٍ عاتية وكمياتٍ هائلة من الأمطار، منذرة بفيضاناتٍ وكوارث في مناطق تُعاني أساساً من الفقر وضعف البُنية التحتية.

وتتجه العواصف تحديدًا ناحية المناطق الممتدة بين السواحل الهندية “جوجرات” و السواحل الباكستانية “كراتشي”.

آخر الرصدات الجوية للعاصفة المدارية بيبارجوي

وتوضّح آخر صور الأقمار الاصطناعية المُسَلَمة في “مركز طقس العرب الإقليمي” إلى تمركز العاصفة المدارية بيبارجوي شمال شرق الخليج العربي.

وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 50 إلى 60 عقدة، وكميات امطار قد تصل إلى حوالي 800 ملم.

بيبارجوي يتسبب بـ 3 وفيات قبل وصوله لليابسة

وتسببت التأثيرات غير المباشرة للإعصار بوفاة 3 أطفال غرقاً جراء الارتفاع الكبير في أموج البحر على سواحل جوجارات.

تبعات اقتصادية وإغلاق للموانئ والمنشات النفطية

وأعلنت السلطات في الهند والباكستان إغلاق الموانئ والمُنشات النفطية على طول الشريط الساحلي الذي يُتوقع أن تؤثر عليه العاصفة المدارية، بالتالي خسائر اقتصادية فادحة

الأعاصير المدارية تزداد قوة عاماً بعد عام

وتمثل الأعاصير تهديداً متكرراً لسواحل المحيط الهندي الشمالية، حيث يعيش عشرات الملايين، ووفق العلماء تميل الظاهرة لأن تصبح أكثر عنفاً بسبب الاحترار المناخي.

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