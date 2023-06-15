نظام فسح الإلكتروني يتيح تقديم طلب فسح منتجات الأجهزة الطبية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم الهيئة العامة للغذاء والدواء، نظام خدمات الفسح، وهو نظام إلكتروني يمكن المستورد من تقديم طلب الفسح لمنتجات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والأعلاف المستوردة.

ويمكن النظام جهات المطابقة من فحص المنتجات وإصدار شهادات مطابقة الإرسالية.

شروط ومتطلبات فسح المنتجات الغذائية

الشروط والمتطلبات العامة:

يمنع الاستيراد من الدول الموبوءة للمنتجات من الأصل الحيواني والخضار والفواكه (الدول المحظورة حسب ما ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ان لا تكون ضمن قائمة السلع الغذائية الممنوع استيرادها او ان تحتوي المكونات على احد هذه السلع والمنشورة على موقع الهيئة (هنا)

الاستيراد لغرض العرض:

تقديم تعهد للجمارك مع تزويد الهيئة العامة للغذاء والدواء بنسخة بعدم الاستهلاك والتسويق للجمارك وإعادة تصديرها بعد انتهاء المناسبة.

الاستيراد لغرض الاستهلاك والتسويق:

– تسجيلها في نظام الغذاء أو التقديم بخطاب مسبق قبل وصول الشحنة بستة أسابيع للهيئة العامة للغذاء والدواء يتم فيه طلب إذن إستيراد موضحا بالطلب مايلي :-

o بيان أسماء المنتجات المراد إستيرادها مع توضيح المكونات الغذائية في المنتج وبلد المنشأ والتصدير لكل منتج مع التعهد بالخطاب بمايلي :-

– ضمان سلامة المنتج

– الالتزام بالاشتراط بان لا يجوز إصدار أي مادة دعائية أو إعلانية للمنتجات الغذائية خارج نطاق المعرض أو الفعالية.

– عدم تداول المواد المستوردة خارج نطاق الغرض المستورد له وإعادة تصدير المتبقي منها (المعرض – المناسبة).

– إرفاق ترخيص معرض أو مناسبة مع إثبات المشاركة (من الجهة المنظمة-الحكومية).

– الالتزام باللوائح الفنية الخاصة بنقل الأغذية.

– تقديم المستندات المطلوبة للفسح في منصة فسح الالكتروني وهي:

– صورة من موافقة الهيئة على الإستيراد للمنتجات الغير مسجلة لدى الهيئة .

– شهادة صحية من الجهة الرقابية المعتمدة.

– فاتورة وبوليصة الشحن.

– شهادة ذبح حلال للمنتجات ذات الأصل الحيواني.

– شهادة حلال للمنتجات ذات الأصل الحيواني أو المنتجات المصنعة الداخل فيها منتج ذو أصل حيواني.

– شهادة صحية نباتية للمنتجات ذات الأصل النباتي.

– تقديم تعهد وفق النموذج المرفق بهذه الاشتراطات .

اقرأ أيضًا:

هذه المستحضرات يمنع دخولها المملكة.. تعرف على شروط ومتطلبات فسح الأدوية

متطلبات فسح المستحضرات التجميلية

الاستيراد لغرض العرض فقط:

– تقديم تعهد للجمارك بعدم الاستهلاك أو البيع , و أن يتم إعادة تصديرها بعد انتهاء المناسبة وبناء عليه تفسح مباشرة من الجمارك .

الاستيراد لغرض التسويق والاستهلاك:

– إدراج المنتج التجميلي في نظام الإدراج E-cosma للمنتجات الواردة أو التقديم بخطاب مسبق قبل وصول الشحنة بستة أسابيع للهيئة العامة للغذاء والدواء يتم فيه طلب الموافقة على الاستيراد موضحا بالطلب مايلي :-

بيان أسماء المنتجات مع توضيح المكونات وبلد المنشأ والتصدير لكل منتج .

تعهد بمايلي :-

– ضمان سلامة المنتج

– الالتزام بالاشتراط بان لا يجوز إصدار أي مادة دعائية أو إعلانية للمنتجات التجميلية خارج نطاق المعرض أو الفعالية.

– عدم تداول المواد المستوردة خارج نطاق الغرض المستورد له وإعادة تصدير المتبقي منها (المعرض – المناسبة)

– إرفاق ترخيص معرض أو مناسبة مع إثبات مشاركة (من الجهة المنظمة-الحكومية)..

– الالتزام بشروط النقل والتخزين المذكورة بـ ( مدونة نقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركي )

مدونة نقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركية | الهيئة العامة للغذاء والدواء (sfda.gov.sa)

– إثبات تسويق المنتجات في بلد المنشأ (حرية بيع) .

– تقديم المستندات المطلوبة للفسح في منصة فسح الالكتروني وهي:

– صورة من موافقة الهيئة على الإستيراد للمنتجات الغير مدرجة لدى الهيئة .

– صورة من بوليصة الشحن.

– صورة من فاتورة الشراء تحتوي على البيانات التالية:

– اسم الشركة الصانعة وجنسيتها

– رقم الفاتورة وتاريخها

– اسم المنتج

– رقم التشغيلة أو رقم الدفعة أو تاريخ الإنتاج

– الجهة المستفيدة

– تقديم تعهد وفق النموذج المرفق بهذه الاشتراطات .

اقرأ أيضًا:

هل يمكن فسح الشحنات دون مخلص جمركي؟ “الزكاة” توضح

متطلبات فسح الأجهزة والمستلزمات الطبية

الاستيراد لغرض العرض:

تقديم تعهد للجمارك بعدم الاستهلاك أو البيع، و أن يتم إعادة تصديرها بعد انتهاء المناسبة وبناء عليه تفسح مباشرة من الجمارك.

الاستيراد لغرض الاستهلاك والتسويق:

يجب أن تكون مسجلة لدى الهيئة، أو يتم التقدم بالحصول على إذن إستيراد من الهيئة قبل بداية الموسم بستة أسابيع بخطاب طلب الاستيراد مرفقا به ترخيص معرض أو مناسبة مع إثبات المشاركة في حالة المنتجات المسجلة لدى الهيئة مع الالتزام بالاشتراطات الواردة في (الدليل الإرشادي لمتطلبات إستيراد الأجهزة والمنتجات الطبية لغرض العرض أو التدريب فقط) رقم (2،0) بتاريخ (2018/9/11م) https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-12/MDS-G8Ar_0.pdf

متطلبات عامة:

– الأجهزة والمنتجات الطبية المستوردة لغرض العرض أو التدريب فقط مستثناة من متطلبات الحصول على الاذن بتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية

– لا يجوز استيراد الأجهزة والمنتجات الطبية لغرض العرض أو التدريب فقط الا بعد الحصول على اذن استيراد

– لا يجوز اصدار أي مادة دعائية او إعلانية للأجهزة والمنتجات الطبية الا اذا كانت حاصلة على اذن بتسويقها من الهيئة، ويمكن تقديم بعض التفاصيل عنها للمختصين فقط

– قبل التقدم لطلب الحصول على إذن الاستيراد، يجب أن تكون المنشأة حاصلة على ما يلي:

– رقم السجل الوطني للمنشأة الصادر عن الهيئة.

– رخصة منشأة الأجهزة والمنتجات الطبية (MDEL ) الصادرة عن الهيئة لمزاولة نشاط الاستيراد. ويستثنى من ذلك المنشآت المنظمة للعارض والمنشآت الأخرى المستوردة لغرض العرض في المعارض المصاحبة للمؤتمرات والفعاليات المقامة في المملكة.

تقديم المستندات المطلوبة للفسح في منصة فسح الالكتروني وهي:

– صورة من موافقة الهيئة على الاستيراد للمنتجات الغير مسجلة لدى الهيئة.

– نسخة من فاتورة الشراء:

– يجب أن تحتوي على رقم الفاتورة واسم المصنّع واسم المنتج والكمية .

– يجب تحتوي على رقم الموديل والرقم التسلسلي أو رقم القطعة أو رقم التشغيلة في فاتورة الشراء أو بيان التعبئة.

– الجهة المستفيدة

– بوليصة الشحن

– تقديم تعهد وفق النموذج المرفق بهذه الاشتراطات.

– نموذج التعهد