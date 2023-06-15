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262 ألف صفقة تقود “المؤشر الإيجاري” لأعلى مستوى منذ إطلاقه
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262 ألف صفقة تقود “المؤشر الإيجاري” لأعلى مستوى منذ إطلاقه

262 ألف صفقة تقود “المؤشر الإيجاري” لأعلى مستوى منذ إطلاقه

262 ألف صفقة تقود “المؤشر الإيجاري” لأعلى مستوى منذ إطلاقه
٠٣:٠٧:٤٧ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجّل “المؤشر الإيجاري” أكثر من 262 ألف صفقة إيجارية خلال شهر مايو الماضي، محققاً بذلك أعلى عدد للصفقات الإيجارية منذ إطلاقه.

وتضمن المؤشر العقاري أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة.

وكشف تقرير “المؤشر الإيجاري” لشهر مايو، عن ارتفاع عدد الصفقات الإيجارية السكنية المسجلة خلال مايو 2023 بنسبة 236% مقارنةً الشهر نفسه من العام الماضي، وبأكثر من 203 آلاف صفقة.

المؤشر العقاري

وسجلّ المؤشر أكثر من 59 ألف صفقة إيجارية تجارية، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 210% خلال مايو/ أيار 2023 مقارنةً بـالشهر ذاته من العام الماضي.

وتصدّرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لشهر مايو كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات، وذلك بعد أن تجاوزت صفقاتها التجارية والسكنية 58 ألف صفقة سكنية وتجارية.

ثم جاءت محافظة جدة التي زادت صفقاتها عن 35 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم “مكة المكرمة والدمام” اللتان سجّلتا أكثر من 12 ألف صفقة، ثم المدينة المنورة التي تجاوزت صفقاتها 10 آلاف صفقة.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض السعودية المؤشر العقاري المملكة

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