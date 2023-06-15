بهذه الشروط.. المياه الوطنية تعلن فتح التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية عن بدء التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” في الرياض على الشروط والتخصصات التالية:

* التخصصات:

1 – القانون.

2 – الهندسة.

3 – اللغة العربية.

4 – إدارة الأعمال.

5 – الإعلام والصحافة.

* الشروط:

– أن يكون مؤهلا في تمهير.

– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

– مهارات تواصل ممتازة كتابة وتحدث.

– ألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج تمهير.

– إجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس والبرامج الأخرى.

– ألا يكون موظف حاليًا أو تم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن يكون حاصل على بكالوريوس أو دبلوم في التخصصات المذكورة أعلاه.

* نبذة عن البرنامج:

برنامج تمهير هو برنامج تدريبي على رأس العمل مدته 6 أشهر للخريجين السعوديين تحت مظلة صندوق تنمية الموارد البشرية.

* طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط التالي: ( اضغط هنا ).