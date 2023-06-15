بهذه الشروط.. المياه الوطنية تعلن فتح التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة المياه الوطنية عن بدء التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” في الرياض على الشروط والتخصصات التالية:
* التخصصات:
1 – القانون.
2 – الهندسة.
3 – اللغة العربية.
4 – إدارة الأعمال.
5 – الإعلام والصحافة.
* الشروط:
– أن يكون مؤهلا في تمهير.
– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
– مهارات تواصل ممتازة كتابة وتحدث.
– ألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج تمهير.
– إجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس والبرامج الأخرى.
– ألا يكون موظف حاليًا أو تم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
– أن يكون حاصل على بكالوريوس أو دبلوم في التخصصات المذكورة أعلاه.
* نبذة عن البرنامج:
برنامج تمهير هو برنامج تدريبي على رأس العمل مدته 6 أشهر للخريجين السعوديين تحت مظلة صندوق تنمية الموارد البشرية.
* طريقة التقديم:
متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط التالي: ( اضغط هنا ).