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بهذه الشروط.. المياه الوطنية تعلن فتح التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل

بهذه الشروط.. المياه الوطنية تعلن فتح التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل

بهذه الشروط.. المياه الوطنية تعلن فتح التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل
٠٢:٤٨:١٢ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية عن بدء التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” في الرياض على الشروط والتخصصات التالية:

* التخصصات:

1 – القانون.

2 – الهندسة.

3 – اللغة العربية.

4 – إدارة الأعمال.

5 – الإعلام والصحافة.

* الشروط:

– أن يكون مؤهلا في تمهير.

– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

– مهارات تواصل ممتازة كتابة وتحدث.

– ألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج تمهير.

– إجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس والبرامج الأخرى.

– ألا يكون موظف حاليًا أو تم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن يكون حاصل على بكالوريوس أو دبلوم في التخصصات المذكورة أعلاه.

* نبذة عن البرنامج:

برنامج تمهير هو برنامج تدريبي على رأس العمل مدته 6 أشهر للخريجين السعوديين تحت مظلة صندوق تنمية الموارد البشرية.

* طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط التالي: ( اضغط هنا ).

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