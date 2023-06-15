إعفاء مشرفي النقل المدرسي من المناوبة وحصص الانتظار

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كشفت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة القريات بمنطقة الجوف عن اعتماد الحوافز الممنوحة لمشرفي النقل المدرسي (معلم، إداري).

كما تضمن القرار الإعفاء من المناوبة وحصص الانتظار والإعفاء من إسناد الحصة الأولى والأخيرة في الجدول المدرسي وتكون عودتهم مع بداية العام الدراسي الجديد، وعودة دوام الطلاب في 4-2-1445هـ.

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في وقت سابق، أصدر مدير عام ‎تعليم جدة، اليوم الثلاثاء، قراراً بإعادة تشكيل وتسمية مكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.

ووفقا للقرار تم إعادة تشكيل وتسمية 10 مكاتب تعليم، وفق التوزيع الجغرافي المعتمد، وتحديد تاريخ 4 ذي الحجة القادم موعداً لبدء تنفيذ القرار بعد استكمال متطلبات تنفيذه وفقا للتالي:

مكاتب التعليم الداخلية :

– مكتب تعليم الحمدانية

– مكتب تعليم أبحر

-مكتب تعليم الصفا

-مكتب تعليم السلامة

-مكتب تعليم الواحة

– مكتب تعليم الفيحاء

-مكتب تعليم الفضيلة

-مكتب تعليم الجوهرة

مكاتب التعليم الخارجية:

– مكتب تعليم رابغ

– مكتب تعليم خليص

مشاريع مدرسية

وقبل أشهر، أعلنت إدارة تعليم جدة، أنها تسلمت خلال الفترة القريبة الماضية، عدة مشاريع مدرسية، ضمن المرحلة الثانية من مشاريع جدة السريعة والعاجلة.

وأوضحت تعليم جدة” أن أبرز المشاريع التي تسلمتها تحوي 1038 فصلاً دراسياً، وبطاقة استيعابية تزيد على 31140 طالباً وطالبة.

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