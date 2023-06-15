لأول مرة.. “التبليغات القضائية” تصبح رقمية بالكامل في المحكمة الإدارية العليا

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قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف إن جميع التبليغات القضائية لأطراف الدعاوى ستكون رقمية بالكامل بما يوفر سرعة وصولها إلى جميع الأطراف

وتنضم المحكمة الإدارية العليا إلى جميع محاكم ديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة في رقمنة خدمات ووسائل التبليغ.

صحيفة الاعتراض

وتحوي رسالة الإبلاغ على صحيفة الاعتراض وبياناتها ومرفقاتها، ورابطاً بخاصية التحقق من الهوية؛ للاطلاع على تفاصيل التبليغ ومرفقاته.

ويسابق القائمون على ديوان المظالم الزمن لاستكمال خدمات الرقمنة الخاصة بالمحكمة الإدارية العليا في منصة مُعين الرقمية ضمن إستراتيجية مكتب المنصة في مركز الخدمات القضائية الرقمية لتجويد وتسريع إجراءات التقاضي بمحاكم ديوان المظالم؛ سعيًا لتحقيق مستهدفات العدالة الناجزة.

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في وقت سابق، أعلن ديوان المظالم، عن عدد الطلبات المقدمة عبر خدمة تقديم الطلبات القضائية بمنصة معين الرقمية بلغ 144,316 طلبًا منذ إطلاق الخدمة قبل أقل من عامين من الآن.

وأوضح أن الخدمة تتيح للمستفيدين تقديم أي طلب من الطلبات القضائية خلال عملية التقاضي أمام محاكم ديوان المظالم الإدارية وفي مختلف مراحل التقاضي بها وبشكل رقمي متكامل وفقًا للإجراءات النظامية دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ديوان المظالم.

أنواع الخدمات

وأشار إلى أن الطلبات المقدمة من خلال الخدمة تتنوع ما بين الآتي:

1- طلبات إعادة النظر في الدعاوى.

2- تصحيح الأخطاء المادية.

3- تفسير الأحكام.

4- الطلبات العاجلة.

5- طلبات الاعتراض.

6- الطلبات العارضة.

وأضاف: يوفر ديوان المظالم الخدمة عبر منصته الرسمية؛ تسهيلًا لإجراءات التقاضي وفي جميع خطواته ومراحله وسعيًا من القائمين عليه لإنجاز وتجويد الأعمال.

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